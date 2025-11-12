Click acá para ir directamente al contenido
IEF del Banco Central destaca aumento en el porcentaje de hogares sin deudas

La proporción pasó del 33,6% en 2017 a 48,6% en 2024, según la Encuesta Financiera de Hogares del ente emisor.

Por: María Paz Infante

Publicado: Miércoles 12 de noviembre de 2025 a las 09:34 hrs.

