Lo que concluyeron Link Capital y Landmark sobre las compañías de seguros en fusión de Bicecorp-Security

Los informes estimaron que la fusión de Vida Security y BICE Vida permitiría a la entidad combinada consolidarse como el tercer actor más relevante en el mercado de seguros y rentas vitalicias.

Los directorios de BICE Vida y Vida Security, las compañías de seguros de Bicecorp y Grupo Security respectivamente, pusieron a disposición de sus accionistas los informes de los evaluadores independientes que fueron solicitados por las mesas de ambas firmas para su integración.

Link Capital Partners fue el evaluador independiente elegido por el directorio de BICE Vida, mientras que Vida Security contrató a Landmark.

Ambos documentos analizaron las condiciones con la información contable al 30 de junio de este año, y se informó que BICE Vida cuenta con 7% de participación de mercado por primas directas y 11% de rentas vitalicias. Por su parte, Vida Security tiene 6% de cuota por primas directas y en rentas vitalicias.

Los números de Link Capital

Link Capital determinó que el valor de BICE Vida se ubica en un rango de entre $ 585.216 millones y $ 684.405 millones, equivalente a un precio por acción de entre $ 577 y $ 674, en el caso de un split de acciones de BICE Vida.

En tanto, valorizó a Vida Security entre $ 260.779 millones y $ 304.979 millones, con un rango de precio por papel entre $ 545 y $ 637.

Dichos rangos de precios por acción implican una relación de canje de entre 0,8073 y 1,1042 nuevas acciones de BICE Vida por cada acción de Vida Security, considerando los valores patrimoniales de ambos grupos en los rangos analizados, detalló la consultora.

Sobre la relación patrimonial, Link Capital estimó que el punto medio equivale a 69,2% en el caso de BICE Vida y de 30,8% para Vida Security.

Las estimaciones de Landmark

Por su parte, el evaluador independiente contratado por el directorio de Vida Security, Landmark, estimó que el valor económico de BICE Vida se ubica entre $ 604.217 millones y $ 667.818 millones. Mientras que, Vida Security se sitúa entre $ 269.246 millones y $ 297.587 millones.

Las acciones de la compañía de seguros propiedad de Bicecorp se posicionaron en un rango de precio por papel entre $ 595 y $ 658. En el caso de la entidad perteneciente al Grupo Security, el asesor valorizó cada título en un rango de $ 562 y $ 621.

En línea con esas valoraciones, la firma calculó un rango de relación de canje entre “0,85422x y 1,04352x nuevas acciones de BICE Vida por cada acción de Vida Security”, explicó la consultora.

Beneficios

La fusión de ambas compañías de seguros, “permitiría a la compañía integrada consolidarse como el tercer actor más relevante en el mercado de seguros y rentas vitalicias en Chile”, confirmó el informe de Landmark.

Mientras que, en el caso de seguros de vida, la participación combinada sería de 14%, subiendo del 6° y 7° lugar al 3° puesto.

En rentas vitalicias, la participación de la entidad fusionada alcanzará una participación de 16,5%, posicionándose en el tercer lugar del mercado.

El documento de Link Capital afirmó que la entidad tendrá mayor capacidad competitiva. Además, se generarán sinergias operacionales y administrativas, permitiendo una estructura de costos más eficiente y optimización de recursos. Y por último, permitirá diversificar y robustecer la base de clientes y de productos, reduciendo riesgos y aumentando la resiliencia del negocio.