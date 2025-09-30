Nuevo gerente general de Transbank aplica ajuste y salen gerentes comercial y de riesgo
De igual manera, en septiembre de este año se sumó al equipo de la gerencia Matías Castagnola como gerente de la división de administración y finanzas.
La llegada de Sergio Ávila como gerente general a Transbank implicó una serie de cambios dentro de la alta dirección de la empresa. Con la intención de redefinir la estrategia organizacional de la firma, recientemente tanto el gerente comercial como la gerente de riesgos dejaron sus cargos.
Entre las salidas se encuentra el gerente de la división comercial, Guillermo González, quien dejó la firma luego de cuatro años en el puesto. Antes de aterrizar en la empresa, trabajó once años en Telefónica.
A la lista se sumó la gerenta de la división de riesgos, María Mercedes Mora, quien estuvo por casi 10 años en el cargo y más de 15 en la firma. Previo a Transbank, se desempeñó en la empresa de tecnología IBM como associate partner.
Frente a las salidas, Transbank afirmó a DF que “hoy la compañía ha redefinido su estrategia organizacional, con el objetivo de seguir enfrentando con éxito los actuales y futuros desafíos de la empresa en el mercado”.
Estas no son las únicas salidas que registró la compañía. En agosto, la gerenta divisional de administración, finanzas y procesos, Andrea Álvarez, renunció a la empresa luego de cuatro años en el cargo. Al poco tiempo, la ejecutiva asumió como CFO corporativa en la fintech Tenpo.
En reemplazo de Álvarez, se sumó al equipo de Transbank, Matías Castagnola como nuevo gerente de la división de administración y finanzas.
Antes de aterrizar en Transbank, Castagnola trabajó durante ocho años en la empresa chilena de logística Sitrans, donde fue CFO durante ocho años. Además, tuvo un paso de nueve años en EY Argentina como gerente de auditoría.
El ejecutivo es contador público, licenciado en administración de la Universidad Nacional de Mar del Plata y Executive MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez.
