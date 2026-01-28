PagoNxt se transforma en el nuevo socio estratégico de Getnet Chile

Banco Santander, propietario de Getnet, aprobó la oferta de la sociedad Getnet Payments (PagoNxt) -del mismo holding español- para comprar 49,99% de las acciones que mantenía el banco sobre la red de adquirencia.

Durante este martes se llevó a cabo la junta extraordinaria de accionistas de Banco Santander Chile para realizar una transacción accionaria que involucra a su red de adquirencia Getnet Chile y la sociedad internacional PagoNxt.

En la sesión, Banco Santander, propietario de Getnet, aprobó la oferta de la sociedad Getnet Payments (PagoNxt) -del mismo holding español- para comprar 49,99% de las acciones que mantenía el banco español sobre la red de adquirencia.

Así, Santander Chile mantendrá 50,01% de las acciones del negocio de adquirencia, a diferencia del 99,99% que tenía originalmente. El anuncio de lo acordado en la asamblea de accionistas fue informado a través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Tras el aumentó de $ 26.000 millones, la oferta por la red de adquirencia fue de $ 68.000 millones, y el acuerdo tendrá un plazo de siete años y podrá ser renovado por períodos sucesivos de tres años o darlo por cancelado sin renovación en caso de falta de acuerdos.

La compra no implica cambios contracturales ni de servicios para los clientes de Getnet.



