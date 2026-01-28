PagoNxt se transforma en el nuevo socio estratégico de Getnet Chile
Banco Santander, propietario de Getnet, aprobó la oferta de la sociedad Getnet Payments (PagoNxt) -del mismo holding español- para comprar 49,99% de las acciones que mantenía el banco sobre la red de adquirencia.
Noticias destacadas
Durante este martes se llevó a cabo la junta extraordinaria de accionistas de Banco Santander Chile para realizar una transacción accionaria que involucra a su red de adquirencia Getnet Chile y la sociedad internacional PagoNxt.
En la sesión, Banco Santander, propietario de Getnet, aprobó la oferta de la sociedad Getnet Payments (PagoNxt) -del mismo holding español- para comprar 49,99% de las acciones que mantenía el banco español sobre la red de adquirencia.
Así, Santander Chile mantendrá 50,01% de las acciones del negocio de adquirencia, a diferencia del 99,99% que tenía originalmente. El anuncio de lo acordado en la asamblea de accionistas fue informado a través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Tras el aumentó de $ 26.000 millones, la oferta por la red de adquirencia fue de $ 68.000 millones, y el acuerdo tendrá un plazo de siete años y podrá ser renovado por períodos sucesivos de tres años o darlo por cancelado sin renovación en caso de falta de acuerdos.
La compra no implica cambios contracturales ni de servicios para los clientes de Getnet.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Trece años para Álvaro Jalaff y siete para Rodrigo Topelberg: el detalle de las penas que solicita el Ministerio Público a los 10 imputados del Caso Audios
La Fiscalía espera que los cargos sean acogidos por el Tribunal, mientras que las defensas de varios de los acusados pedirían la reapertura de la investigación.
Cifras preocupantes: población de Chile superará los 20 millones este año, pero comenzará a reducirse a mediados de la próxima década
Acorde al INE, desde 2036 se proyecta una disminución en la población como consecuencia de la caída de la fecundidad y del aumento en el envejecimiento del país.
El “round” entre José Miguel Benavente y Hernán Cheyre por el rol que debe tener Corfo
Dos visiones sobre el papel del Estado y los límites de la corporación marcaron el contrapunto entre el actual vicepresidente ejecutivo y su antecesor en el cargo durante el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete