Rutpay de BancoEstado refuerza su negocio digital y lanza alianza comercial con múltiples servicios financieros y no financieros

La plataforma digital Rutpay de BancoEstado fortaleció su oferta e integró nuevos beneficios y herramientas de uso cotidiano para los 16 millones de clientes CuentaRUT que tienen acceso a la aplicación.

Ahora los usuarios podrán comprar con descuentos en los comercios adheridos y movilizarse en el transporte público, ya que la aplicación dispone de “mini apps” que permiten acceder a diferentes servicios, como generar el pasaje QR RED para buses, metro y Trenes Nos, acumular puntos Full Copec, comprar pasajes de buses Kupos, revisión de pagos pendientes en Chile Atiende, pagar cuentas, entre otros.

Además, en los próximos días, los clientes podrán tener la posibilidad de acceder a cupones y descuentos exclusivos dentro de la app.

Al ser parte del ecosistema BancoEstado, Rutpay está disponible en 42 mil puntos de atención de CajaVecina a lo largo de Chile y en todos los POS de Compraquí.

Descuentos

Las marcas con las que Rutpay ha establecido alianzas y permiten acceder a beneficios exclusivos son, en el rubro supermercados, Unimarc, Alvi, Super 10 y Mayorista 10.

En el área de la salud, en los últimos meses se ha desplegado una alianza con Dr Simi con descuentos de 40% en el total de la boleta y durante octubre se sumarán Farmacias Ahumada con un 40% de descuento en medicamentos y vitaminas y Farmacias Belén con un 40% de descuento.

Asimismo, usando Rutpay en Copec todos los viernes podrán acceder a un ahorro de $ 100 por litro, y prontamente estará disponibilizado Rutpay para el pago en taxis y ferias libres, con código QR.