Santander Chile busca convertirse en un banco digital

En el marco del conference call de Banco Santander Chile con analistas sobre sus resultados al tercer trimestre, el gerente de estrategia corporativa y relación con inversionistas de la institución, Cristián Vicuña, aseguró que la estrategia y visión de la firma es “convertirnos en un banco digital, donde nuestro enfoque está en atraer y activar nuevos clientes”.

A través de este plan, el banco buscará superar los cinco millones de clientes hacia 2026, además de ampliar su base de usuarios activos.

En esta línea, Santander Chile reportó que, el total de clientes al tercer trimestre de 2025, llegó a 4.579.848, de los cuales, 2.680.084 son activos. Asimismo, afirmó que 2.292.496 son usuarios que usan los canales digitales de Santander al menos una vez al mes.

Vicuña afirmó que Santander está construyendo una plataforma global que aprovechará la inteligencia artificial y la automatización de procesos, con el propósito de mantener un índice de eficiencia en torno a 35%.