Santander Chile busca convertirse en un banco digital
Noticias destacadas
En el marco del conference call de Banco Santander Chile con analistas sobre sus resultados al tercer trimestre, el gerente de estrategia corporativa y relación con inversionistas de la institución, Cristián Vicuña, aseguró que la estrategia y visión de la firma es “convertirnos en un banco digital, donde nuestro enfoque está en atraer y activar nuevos clientes”.
A través de este plan, el banco buscará superar los cinco millones de clientes hacia 2026, además de ampliar su base de usuarios activos.
En esta línea, Santander Chile reportó que, el total de clientes al tercer trimestre de 2025, llegó a 4.579.848, de los cuales, 2.680.084 son activos. Asimismo, afirmó que 2.292.496 son usuarios que usan los canales digitales de Santander al menos una vez al mes.
Vicuña afirmó que Santander está construyendo una plataforma global que aprovechará la inteligencia artificial y la automatización de procesos, con el propósito de mantener un índice de eficiencia en torno a 35%.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
El mayor fondo soberano del mundo que dijo no al paquete salarial de Musk y tiene inversiones de US$ 890 millones en Chile
El Government Pension Fund Global (GPFG), administrado por el brazo inversor del Banco Central noruego, rechazó por tercera vez un plan de compensación para Musk, alegando la magnitud del acuerdo y su preocupación sobre la remuneración de los ejecutivos.
Cómo las gerencias legales y estudios jurídicos asumen el desafío de integrar la inteligencia artificial
Expertos del área coinciden en que esta disrupción tecnológica ya está transformando el ejercicio profesional, pero advierten que la confianza y el criterio seguirán siendo irremplazables.
BRANDED CONTENT
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete