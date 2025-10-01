Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Banca & FinTech
Banca & FinTech

TDLC rechaza demanda de Arcadi contra bancos por término unilateral de cuentas corrientes

El tribunal rechazó la demanda interpuesta contra Banco de Chile, Consorcio, Internacional, HSBC, Scotiabank, Bci, Itaú, Santander, BICE y BancoEstado.

Por: Sofía Pumpin Silva

Publicado: Miércoles 1 de octubre de 2025 a las 14:12 hrs.

Banca demanda TDLC Banco de Chile Bci Scotiabank Consorcio Banco Bice BancoEstado Itaú Banco Santander Sofía Pumpin Silva
<p>TDLC rechaza demanda de Arcadi contra bancos por término unilateral de cuentas corrientes</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Ad portas del Presupuesto 2026, Contraloría visa decreto donde Hacienda admite incumplimiento de meta fiscal
2
Empresas

Empresas rebaten al Gobierno e insisten en millonarios pagos pendientes del Minvu: “Resulta coherente con las cifras que manejamos”
3
Economía y Política

Imacec decepciona en agosto y la actividad económica crece muy por debajo de los pronósticos
4
Mercados

Quiénes componen el Consejo Técnico de Inversiones que tendrá un rol clave en el régimen de los fondos generacionales
5
Economía y Política

Boric propone Presupuesto 2026 con un alza del gasto de 1,7% y utiliza discurso oficial para criticar plan fiscal de Kast
6
Empresas

Un minero con experiencia en oro, uranio y cobre asume cargo clave para desarrollar distrito Andina-Los Bronces
7
Economía y Política

El SII posterga hasta el 2 de enero la obligación de que contribuyentes estén formalizados para ejercer actividades económicas y hacer negocios con el Estado
8
Empresas

Minera del grupo Luksic vende sus líneas de transmisión eléctrica por casi US$ 70 millones
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Salud Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete