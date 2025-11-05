Transbank responde a fallo de la Corte Suprema por adelantamiento de cuotas: "No nos permite competir en igualdad de condiciones"
La operadora de tarjetas se refirió a la decisión emitida por el máximo tribunal que ratifica la resolución de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que establece el cese del servicio.
Noticias destacadas
Este lunes la Tercera Sala de la Corte Suprema ratificó la resolución de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sobre el cese del servicio de adelantamiento de cuotas ofrecido por Transbank.
Consultado por DF, la compañía se refirió a la decisión: "Respetamos la decisión de la Corte Suprema. Sin embargo, lamentamos ser el único actor del mercado que queda sin capacidad real de ofrecer este servicio, lo que no nos permite competir en igualdad de condiciones".
La Corte Suprema rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por Transbank y concluyó que el servicio ofrecido excede su objeto social autorizado.
Además, el maximo tribunal acotó que su resolución se restringe exclusivamente al análisis de la legalidad del actuar de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) frente al reclamo presentado por Transbank.
En su dictamen, el Tribunal Supremo enfatizó que no le corresponde pronunciarse sobre los eventuales efectos que la decisión podría generar en el mercado de medios de pago o en la libre competencia, materias que son competencia de otras instancias.
El fallo también aclaró que la decisión no alcanza al mecanismo de cuotas comercio, sino que se circunscribe únicamente al servicio de adelantamiento de cuotas, es decir, a la posibilidad de que Transbank anticipe a los comercios los flujos futuros derivados de las ventas a crédito.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Edyce Metalúrgica, líder en el mercado del acero en Chile, pide su reorganización judicial con pasivos que superan los $ 33 mil millones
“Es la mayor fábrica de estructuras metálicas del país”, dijo el abogado Ricardo Reveco de Carey. Sus principales acreedores son el Banco Santander Chile, Hyundai Corporation y la Tesorería General
¿Cuáles son los cargos que pagan mejores sueldos en Chile? Depende de la industria, el tamaño de la empresa y el área funcional
Un estudio de Buk, basado en más de 31 mil sueldos reales, revela que Dirección de Empresas y Legal concentran las medianas más altas del sector privado, con diferencias que superan los $5 millones mensuales respecto de otras áreas.
Valorización y relación con aportantes: las alertas de la inglesa InfraRed por la licitación del stock
El socio y líder del área de captación de capital para la región, Daniel Sausmikat, apuntó a desafíos operativos y de documentación en el traspaso de carteras “en los mercados privados, que son, por definición, ilíquidos”.
Cómo las gerencias legales y estudios jurídicos asumen el desafío de integrar la inteligencia artificial
Expertos del área coinciden en que esta disrupción tecnológica ya está transformando el ejercicio profesional, pero advierten que la confianza y el criterio seguirán siendo irremplazables.
BRANDED CONTENT
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete