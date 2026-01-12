Vigatec se sumará a la multiadquirencia con nuevo dispositivo para el comercio

Fernando Caruso gerente de la división de medios de pago de Vigatec

Se trata de Neutonomy, que busca integrar los diferentes negocios de adquirencia en una sola máquina.

La competencia en medios de pago a través de POS, popularmente conocidas como “máquinas” tendrá un nuevo producto.

La empresa de soluciones tecnológicas Vigatec lanzará en marzo de este año “Neutonomy”. Se trata de un dispositivo POS que busca integrar las diferentes marcas de adquirentes -por ejemplo Transbank, Getnet o Klap- en una sola máquina, adelantó el gerente división de medios de pago de Vigatec, Fernando Caruso.

Además, aseguró que el producto no posee vínculos con los negocios de adquirencia actuales, bancos o fintech.

Neutonomy ofrece la posibilidad de que en un solo dispositivo, el comercio pueda seleccionar con qué marca paga el cliente, dependiendo del tipo de tarjeta, las comisiones de los adquirentes, entre otros factores.

En el caso de fallas técnicas y,por ejemplo, una de las marcas deje de funcionar, otro adquirente, elegido por el comercio, comenzará a operar de manera automática.

Según Caruso, ya son tres negocios de adquirencia -bancarios y no bancarios- que están participando de la integración de Neutonomy, y que hay otras tres marcas que están por aterrizar en el dispositivo.

El ejecutivo afirmó que desde Vigatec buscan “facilitar la relación que tienen los adquirentes con los comercios que antes no lograban o que para hacerlo necesitaban mucho desarrollo y tiempo”.

Retail, alimentación y supermercados

Agregó que desde el tercer mes de 2026 el dispositivo “va a salir con tres comercios: uno de retail, otro de alimentación y un supermercado como fase piloto”.

Los comercios podrán elegir el tipo y tamaño de la máquina POS y customizar el dispositivo según las necesidades de la empresa.

En el caso del e-commerce, Caruso adelantó que tras la implementación de las máquinas físicas, esperan que durante 2027 puedan lanzar este producto.