Vigatec se sumará a la multiadquirencia con nuevo dispositivo para el comercio
Se trata de Neutonomy, que busca integrar los diferentes negocios de adquirencia en una sola máquina.
Noticias destacadas
La competencia en medios de pago a través de POS, popularmente conocidas como “máquinas” tendrá un nuevo producto.
La empresa de soluciones tecnológicas Vigatec lanzará en marzo de este año “Neutonomy”. Se trata de un dispositivo POS que busca integrar las diferentes marcas de adquirentes -por ejemplo Transbank, Getnet o Klap- en una sola máquina, adelantó el gerente división de medios de pago de Vigatec, Fernando Caruso.
Además, aseguró que el producto no posee vínculos con los negocios de adquirencia actuales, bancos o fintech.
Neutonomy ofrece la posibilidad de que en un solo dispositivo, el comercio pueda seleccionar con qué marca paga el cliente, dependiendo del tipo de tarjeta, las comisiones de los adquirentes, entre otros factores.
En el caso de fallas técnicas y,por ejemplo, una de las marcas deje de funcionar, otro adquirente, elegido por el comercio, comenzará a operar de manera automática.
Según Caruso, ya son tres negocios de adquirencia -bancarios y no bancarios- que están participando de la integración de Neutonomy, y que hay otras tres marcas que están por aterrizar en el dispositivo.
El ejecutivo afirmó que desde Vigatec buscan “facilitar la relación que tienen los adquirentes con los comercios que antes no lograban o que para hacerlo necesitaban mucho desarrollo y tiempo”.
Retail, alimentación y supermercados
Agregó que desde el tercer mes de 2026 el dispositivo “va a salir con tres comercios: uno de retail, otro de alimentación y un supermercado como fase piloto”.
Los comercios podrán elegir el tipo y tamaño de la máquina POS y customizar el dispositivo según las necesidades de la empresa.
En el caso del e-commerce, Caruso adelantó que tras la implementación de las máquinas físicas, esperan que durante 2027 puedan lanzar este producto.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Search fund ligado a Activa de LarrainVial vende empresa de servicios industriales Marco Peruana a Marubeni
Si bien el precio se mantiene en reserva, la compañía fue valorizada en US$ 26 millones al momento de la transacción, tras ser parte de la cartera de Grupo Loa por más de 10 años.
Giorgio Boccardo, ministro del Trabajo: Con la negociación multinivel “cada sector productivo podría establecer su propio salario mínimo”
El secretario de Estado profundiza en el proyecto de ley que ingresó este lunes al Congreso. Desde su perspectiva, se trata de un esquema que podría ayudar a las empresas a abordar desafíos de formación laboral y productividad.
En medio de barricadas y tensiones comienza el desalojo de la megatoma de San Antonio
Un grupo de encapuchados se opuso activamente a los procedimientos mediante el uso de barricadas, la instalación de cercas con alambres de púas y lanzamiento de objetos contundentes e incendiarios contra personal de las fuerza pública.
Presidente de Fundación Chile anuncia dos nuevos proyectos para 2026 enfocados en minería sostenible, forestal y energía
Pablo Zamora comentó que ya comenzaron a trabajar en la Plataforma de Desarrollo y Transferencia Tecnológica Chile-Finlandia, y el Núcleo Tecnológico para el Desarrollo de Nuevas Energías en Magallanes (NEMa).
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete