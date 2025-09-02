Bci sube exposición a Enel Chile, reduce apuesta por Latam e incorpora a SMU en su portafolio fundamental de septiembre

Con el objetivo de buscar "otras oportunidades de rentabilidad", la corredora de bolsa redujo a la mitad su exposición a las acciones de la aerolínea, que con un retorno total de 90% lideran el ranking de 2025 entre las empresas del IPSA.

Septiembre trajo cambios en la estrategia de Bci Corredor de Bolsa para invertir en acciones chilenas, reduciendo su exposición al gran ganador del S&P IPSA, que es Latam Airlines, y aumentándola en Enel Chile.

Este martes Bci informó que la ponderación de Enel en su portafolio fundamental pasó de 10% a 15%, "principalmente por una flexible base de generación y menor riesgo relativo de suministro de combustibles frente a sus pares, adecuados márgenes operacionales y retornos estables en línea con una saludable diversificación de cartera de clientes".

Como contracara, Latam disminuyó de 20% a 10%, "acorde con la estrategia de inversión para este mes, dando espacio a otras oportunidades de rentabilidad, pero manteniendo nuestra positiva visión sobre el papel".

Las acciones de Latam acumulan durante 2025 un retorno total de 90% que es el mayor entre las 29 empresas del IPSA, un sostenido auge que recientemente la llevó a convertirse en la empresa con mayor capitalización bursátil de la bolsa chilena.

Finalmente, Bci incorporó a SMU con una leve ponderación de 5% en su selección, dado que "la compañía se encuentra con un atractivo descuento pensando en un plazo de 12 meses", y además "ha mostrado señales en los últimos resultados de poner foco en recuperar la rentabilidad, lo que esperamos se cumpla gradualmente en un año".

En tanto, elevó ligeramente la exposición a SQM, que pasó de 10% a 12,5%, citando la mejora de los precios del carbonato de litio, ante cambios recientes en la producción y perspectivas del mineral no metálico.

La cartera recomendada de Bci quedó de esta forma compuesta por siete acciones: Banco Santander (25% del total), Cenco Malls (22,5%), Enel Chile (15%), Latam (10%), SQM-B (12,5%), Falabella (10%), y SMU (5%).