¿Podrá seguir subiendo? Bolsa chilena cae levemente en primeros negocios tras batir récords cinco veces seguidas
La bolsa chilena abrió con una ligera caída este martes, poniendo a prueba su persistente rally en medio de las fluctuaciones de las plazas internacionales.
El S&P IPSA bajaba 0,1% hasta los 10.129,80 puntos, en tanto ya se advierten señales de agotamiento después de cinco máximos históricos consecutivos. Ayer los índices de Wall Street se fueron para abajo, en horas en que el mercado local ya estaba cerrado.
"Tras las elecciones del pasado 16 de noviembre, estimamos que los mercados han internalizado en gran medida expectativas de un mayor foco en crecimiento y facilitar la tramitación de proyectos de inversión", planteó Bci Corredor de Bolsa en su portafolio fundamental de diciembre.
"Los resultados de las elecciones presidenciales aceleran la convergencia hacia nuestro escenario base del IPSA de 10.250 puntos. El escenario favorable de 11.200 puntos (con un precio/utilidad de 14 a 15 veces) gana mayor probabilidad de materializarse hacia 2026, impulsado por un proyectado crecimiento de utilidades del 10,7%", sostuvo.
En general este martes hay buenos ánimos en las bolsas internacionales. Los futuros del Nasdaq crecían 0,4%, los del S&P 500 subían 0,2% y los del Dow Jones se estabilizaban.
En Europa, el Euro Stoxx 50 avanzaba 0,7% y el FTSE 100 de Londres ganaba 0,3%. En Asia no hubo una sola dirección, ya que el continental CSI 300 cayó 0,5%, el hongkonés Hang Seng subió 0,2% y el japonés Nikkei no tuvo cambios relevantes.
