IPSA avanza sobre los 10.980 puntos al mediodía, en línea con un Wall Street impulsado por la caída del IPC en EEUU

El índice chileno subía 0,51% impulsado por Vapores y Quiñenco. En Wall Street, el Nasdaq ganaba 0,7% y el S&P 500 subía 0,2%, luego de que el IPC de junio en Estados Unidos sorprendiera a la baja.

La Bolsa de Santiago operaba al alza hacia el mediodía de este martes, en línea con las acciones estadounidenses, que reaccionaban a un dato de inflación en Estados Unidos más débil de lo previsto.

El S&P IPSA avanzaba 0,51% a 10.983,73 puntos, impulsado por Vapores (3%) y Quiñenco (2,75%), mientras que Latam retrocedía 0,72%.

En Estados Unidos, el índice de precios al consumidor (IPC) cayó 0,4% en junio, con lo que la inflación anual se desaceleró a 3,5%. Ambas cifras estuvieron por debajo de lo previsto por los economistas que esperaban una baja de 0,2% en el mes y una tasa anual de 3,8%.

Con la moderación de los precios, se redujeron las apuestas a que la Reserva Federal suba las tasas de interés este año. Las probabilidades de un alza en la reunión de julio cayeron a 17% desde el 42% de la jornada previa, según la herramienta FedWatch de CME. Aun así, los operadores siguen anticipando un incremento en septiembre, con un 63% de probabilidad de que la tasa objetivo sea entre un cuarto y medio punto más alta.

"El IPC más débil de lo esperado sugiere que el alza inflacionaria impulsada por la guerra con Irán se está disipando, pero esto podría ser sólo un alivio temporal, dado que las tensiones han escalado en los últimos días", señaló a CNBC Skyler Weinand, director de inversiones de Regan Capital.

El dato débil "probablemente mantiene a la Fed en pausa por ahora y reduce las probabilidades de un alza de tasas, pero recordamos a los inversionistas que casi cada comunicación del presidente Warsh en su corta gestión ha sido de tono restrictivo (hawkish)", agregó.

El avance se produjo luego de que el Presidente Donald Trump anunciara el lunes que reinstauraría un bloqueo al tránsito de embarcaciones iraníes por el estratégico estrecho de Ormuz, lo que también disparó los precios del crudo y arrastró a las bolsas en esa jornada.

Bolsas internacionales

En Wall Street, el Nasdaq Composite subía 0,7% y el S&P 500 ganaba 0,2%, mientras que el Dow Jones retrocedía un 0,2%. El sector de semiconductores daba soporte a los índices tras el retroceso de la sesión previa: el ETF VanEck Semiconductor (SMH) avanzaba más de 3%, con Teradyne (+7%), Applied Materials (+6%), Lam Research y Micron (+5% cada una) entre las mayores alzas.

En el frente corporativo, las acciones de IBM se desplomaban 22% luego de que la firma advirtiera que sus utilidades del segundo trimestre serían menores a lo esperado por la débil demanda en sus negocios de software e infraestructura. También reportaron los grandes bancos: JPMorgan, Wells Fargo y Citigroup cotizaban en terreno negativo pese a sus resultados, mientras que Goldman Sachs superaba las expectativas y avanzaba 4%.

En Europa, en tanto, el DAX alemán subía 0,12%, mientras que en Asia el Nikkei japonés cerró con un avance de 0,74%.