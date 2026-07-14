"Fallamos": CEO de IBM admite duro traspié por débiles ventas mientras las acciones se hunden más de 20%

Las acciones de International Business Machines Corp. (IBM) cayeron después de que la compañía informara ventas preliminares del segundo trimestre inferiores a las esperadas, atribuyendo el desfase a que los clientes destinaron más recursos a chips y servidores en medio de la escasez provocada por la inteligencia artificial (IA).

Según un comunicado emitido el martes por IBM, los ingresos preliminares del segundo trimestre ascendieron a US$ 17.200 millones, cifra inferior a las estimaciones de los analistas, que preveían US$ 17.900 millones. Las ventas de la división de infraestructura cayeron un 7%.

La compañía indicó que aún está revisando sus cuentas y que los resultados finales, que se publicarán la próxima semana, podrían variar ligeramente.

Las acciones se desploman 21% a las 9:30 horas de este martes. Si la tendencia bajista se mantiene, el papel registrará su mayor pérdida intradía desde la década de 1980. Los resultados también afectaron a otras empresas de software: Workday Inc. cayó más de un 8% y ServiceNow Inc. retrocedió alrededor de un 7,7%.

La expansión global sin precedentes de los centros de datos, fundamentales para el funcionamiento de los sistemas de IA, ha provocado una grave escasez de semiconductores, especialmente de chips de memoria. Esta limitación en la oferta ha encarecido productos que van desde iPads hasta consolas Xbox. Los resultados de IBM muestran que esta situación también está obligando a las empresas a redirigir sus inversiones hacia servidores y chips, reduciendo el presupuesto disponible para otras tecnologías, como los mainframes y el software de IBM.

“El gasto discrecional en TI está empeorando y probablemente será el tema principal en la mayoría de las empresas de software cuando presenten sus resultados”, dijo Anurag Rana, analista de Bloomberg Intelligence, en una nota.

El director ejecutivo de IBM, Arvind Krishna, afirmó que la compañía preveía que los problemas en la cadena de suministro afectarían los resultados. Sin embargo, reconoció que no anticiparon que sus clientes también desviarían gasto desde los productos de IBM hacia la compra de servidores, almacenamiento y memoria, para protegerse de futuras alzas de precios.

“Los resultados fueron peores de lo que esperábamos”, declaró Krishna en una carta a los inversionistas, añadiendo que los mainframes Z y el software asociado fueron responsables de gran parte del déficit. “Estas condiciones exigen que nuestros equipos trabajen a la perfección, y este trimestre fallamos. No nos adaptamos ni actuamos con la suficiente rapidez, y numerosos acuerdos importantes no se cerraron en los plazos previstos”, reconoció.

El revés en las ventas de hardware amenaza con frenar la estrategia de transformación de IBM hacia una empresa de software de alto crecimiento, impulsada mediante adquisiciones como Red Hat, HashiCorp y Confluent.

Incluso ese nuevo enfoque la ha convertido en blanco de inversionistas preocupados por la posibilidad de que las herramientas de IA reemplacen parte de sus productos de software.

En febrero, IBM ya había sufrido una fuerte caída bursátil después de que Anthropic PBC presentara una herramienta capaz de modernizar un lenguaje de programación utilizado en los mainframes de la compañía.

La empresa también informó una caída preliminar del 2% en las ganancias diluidas, hasta US$ 2,27 por acción.

IBM, al igual que la mayoría de los proveedores de software, ha integrado la IA en sus productos y ha destacado su capacidad para ofrecer a sus clientes tecnología de última generación. La compañía ha intentado convencer a los inversionistas de que la inteligencia artificial fortalecerá su negocio, en lugar de reemplazarlo. Sus ejecutivos sostienen que el trabajo relacionado con IA impulsa la demanda del software de infraestructura de IBM, que permite a los clientes operar con los modelos de inteligencia artificial más avanzados.