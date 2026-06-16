Bolsa chilena repunta y el IPSA supera los 10.900 puntos a medida que los precios de la energía continúan a la baja

El índice partió la semana con alzas que lo llevaron a superar con creces la marca de 11.000 puntos, pero esto despertó rápidamente un incentivo a tomar ganancias, haciendo que terminara la sesión a la baja.

La Bolsa de Santiago buscaba la revancha este martes, viendo que los precios de la energía seguían cayendo previo a la formalización del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

El S&P IPSA subía 0,4% hasta los 10.919,67 puntos pasado el mediodía, liderado por Colbún (4,4%), Mallplaza (3,4%) y Parque Arauco (2,6%). Eso sí, el monto transado de acciones nacionales era más bien pobre, con $ 70 mil millones de los cuales casi 30% correspondía a SQM-B (-0,5%).

Las tasas swap bajaban cerca de 7 puntos base, anticipándose a un sesgo más flexible del Banco Central de Chile, antes de que a las 18:00 horas publique su decisión de política monetaria. No habría cambios sobre el tipo oficial, si se toman como ciertas las expectativas del mercado y la recomendación del Grupo de Política Monetaria. Mañana miércoles el Central dará a conocer el Informe de Política Monetaria de junio.

El IPSA partió la semana con alzas que lo llevaron a superar con creces los 11.000 puntos, pero esto despertó rápidamente un incentivo a tomar ganancias, haciendo que terminara la sesión a la baja. Agentes han señalado que la debilidad de la economía local sigue siendo un desincentivo, hasta que se vea alguna mejora o bien avances del proyecto de reactivación del Gobierno.

Bolsas internacionales

En Wall Street, el Dow Jones subía 0,9%, pero el S&P 500 caía 0,2% y el Nasdaq retrocedía 0,6%. Las acciones de SpaceX (11,8%) seguían haciendo historia, superando a Amazon y Microsoft en valor bursátil.

La Reserva Federal empezó hoy su reunión de dos días, la primera con Kevin Warsh como presidente. Dado que no se esperan cambios sobre la tasa clave, la atención se volcará más hacia el informe de proyecciones económicas, incluyendo el mapa de puntos (dot plot) con las expectativas de tasa de sus miembros, ahora que la incertidumbre geopolítica ha disminuido.

Al cierre de Europa, el Euro Stoxx 50 de la eurozona escaló 0,5% a nuevos máximos históricos, y el FTSE 100 de Londres sumó 0,6%. Previamente, en Asia, lo que destacó fue una caída de 1,4% por parte del Hang Seng hongkonés. El Banco de Japón subió su tipo oficial al mayor nivel en más de tres décadas, algo que de todas formas se esperaba.

El crudo Brent caía 5,1% a US$ 78,9 por barril, una cuarta baja consecutiva y que lo deja en nuevos mínimos desde principios de marzo, pues hasta el momento todo parecía estar en orden en lo que concierne a la firma del acuerdo de paz, agendada para este viernes en Suiza.

Se espera que la delegación estadounidense sea encabezada por el vicepresidente JD Vance, mientras que del lado iraní estaría el vocero del Parlamento y uno de los principales negociadores, Mohammed Bagher Ghalibaf.

Desde la cumbre del G7 en Francia, Donald Trump aseguró que el acuerdo ya está cerrado, y que EEUU no invertirá dinero en Irán ni pagará reparaciones por los daños que causó la guerra. Washington está lidiando con personas "racionales" en la república islámica, dijo el mandatario.