Bolsa de Santiago y Wall Street se hunden tras fin al alto al fuego entre EEUU e Irán
El mercado estará atento durante la jornada a la publicación de las minutas de la reunión de política monetaria de junio de la Reserva Federal.
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Ni un sorpresivo nulo IPC de junio logró mejorar los ánimos al inicio de las operaciones del mercado chileno en la mañana de este miércoles, tras el fin del cese al fuego entre Estados Unidos e Irán que anunció Trump y que golpea fuerte al sentimiento de los inversionistas.
El principal índice de la Bolsa de Santiago, el S&P IPSA, abrió su sesión del miércoles a la baja, arrastrado tras los bombardeos en suelo iraní y posteriores declaraciones de Donald Trump que dispararon al petróleo.
El selectivo caía 0,82% a 10.935,60 puntos en los primeros minutos de la sesión. Las principales caídas las anotaban las acciones ligadas al petróleo y consumo, como Latam (3,12%) y Parque Arauco (2,38%).
Por su parte, los principales índices estadounidenses también abrían en rojo. En Wall Street, el Nasdaq Composite caía 0,25%, el S&P 500 bajaba 0,46% y el Dow Jones retrocedía 0,86%.
Alrededor del mundo, el sentimiento negativo se extendía. El Euro Stoxx 50 perdía 1,53%, el DAX alemán se hundía 1,91% y el Nikkei japonés cerró con un retroceso de 2,11%.
El mercado estará atento durante la jornada a la publicación de las minutas de la reunión de política monetaria de junio de la Reserva Federal.
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