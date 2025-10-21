Bolsa chilena abre con nueva alza y el IPSA ronda la marca de 9.200 puntos, cerca de máximos históricos

Se espera que el secretario del Tesoro estadounidense se reúna pronto con el viceprimer ministro chino, previo al esperado encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping al margen de la cumbre APEC la próxima semana.

La bolsa chilena abrió este martes más cerca de retomar los máximos históricos, puesto que varios mercados siguen reflejando un sostenido apetito por acciones, ante señales de alivio de la guerra comercial entre China y Estados Unidos.

El S&P IPSA abrió con un avance de 0,3% hasta los 9.185,09 puntos, liderado por Salfacorp (3,6%), ILC (1,5%) y Andina-B (1,3%). El principal índice de la Bolsa de Santiago cerró al alza este lunes y ya se acerca más al peak de 9.210,68 puntos con los que cerró el 5 de septiembre.

Los bolsas en general han estado subiendo esta semana por la mayor disposición al diálogo que ha mostrado Washington en relación con Beijing. Se espera que el secretario del Tesoro estadounidense se reúna pronto con el viceprimer ministro chino, previo al esperado encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping al margen de la cumbre APEC la próxima semana.

Wall Street quedó aún más cerca de un récord. Sin embargo, los futuros de sus principales selectivos no mostraban cambios relevantes hoy, por lo que de momento no hay claridad sobre cuál será la dirección que tomen en los primeros negocios oficiales.

General Motors (9,2%) se disparaba en la preapertura, tras superar las expectativas con sus resultados del tercer trimestre y mejorar su pronóstico para todo el año, gracias a una mayor demanda de camiones y la postergación de tarifas de la Casa Blanca para ciertos productores.

La semana viene con los resultados de diversos sectores tecnológicos. Netflix publicará sus números hoy tras el cierre del mercado. Mañana miércoles será el turno de Tesla e IBM, y el jueves le tocará a Intel.

En Europa, el continental Euro Stoxx 50 trepaba 0,3% para buscar un nuevo récord, mientras que el FTSE 100 de Londres ganaba 0,3%.

También en Asia hubo apetito de compra. El CSI 300 de China continental saltó 1,5%, mientras que el hongkonés Hang Seng aumentó 0,7%. Por su parte, el japonés Nikkei (0,3%) escaló a nuevos máximos históricos, después de que Sanae Takaichi obtuvo los votos parlamentarios para convertirse en la próxima primera ministra de Japón.