Bolsa chilena mantiene la tendencia de la semana pasada en medio de optimismo por conversaciones Washington-Beijing

También los inversionistas miran atentos la temporada de resultados en EEUU, ya que exponentes de distintos sectores tecnológicos reportarán sus cifras financieras del pasado trimestre: el martes publicará Netflix, el miércoles Tesla e IBM, y el jueves Intel.

La bolsa chilena empezó la semana ligeramente más arriba, ya que en general el ambiente es de cauto optimismo frente a las señales de mayor diálogo comercial entre Estados Unidos y China.

El S&P IPSA, que subió más de 5% en su mejor semana desde 2022, avanzaba 0,2% hasta los 9.145,29 puntos poco después de la apertura de este lunes en la Bolsa de Santiago.

Y es que el clima de inversiones se mantiene positivo. Una muestra de ello es que, en el mercado derivado, los futuros del Nasdaq ganaban 0,4%, los del S&P 500 0,3% y los del Dow Jones 0,2%, apuntando a una apertura positiva de Wall Street.

Donald Trump enumeró una lista de temas clave que espera resolver para encauzar las negociaciones con China: tierras raras, fentanilo y soya. El mandatario admitió la semana pasada que los altos aranceles al país asiático "no son sostenibles". También se supo que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se reunirá más adelante esta semana con el viceprimer ministro chino, He Lifeng.

Hoy tras el cierre del mercado publicará sus resultados del tercer trimestre Zions Bancorp, uno de los bancos regionales que hicieron noticia el jueves por informar una exposición a presuntos deudores fraudulentos. Las revelaciones afectaron el apetito por riesgo, pero no impidió que Wall Street marcara un alza semanal.

Más adelante esta semana, exponentes de distintos sectores tecnológicos estadounidenses reportarán sus cifras financieras del pasado trimestre: el martes publicará Netflix, el miércoles Tesla e IBM, y el jueves Intel.

En cuanto al calendario macroeconómico de EEUU, los agentes aguardan con especial interés los precios al consumidor de septiembre, ya que estos llegan con un rezago excepcional, debido a que no pudieron cumplir con la fecha originalmente prevista, por el cierre del gobierno federal.

En Europa, el continental Euro Stoxx 50 aumentó 0,8%, a una distancia milimétrica de lograr nuevos máximos históricos, mientras que el FTSE 100 de Londres subió 0,5%.

La jornada asiática fue liderada por el Nikkei japonés, que escaló 3,4% a nuevos máximos históricos, seguido por el desempeño también positivo del hongkonés Hang Seng (2,4%), y más de lejos por el CSI 300 (0,5%) de China continental.

China superó ligeramente los pronósticos con su PIB del tercer trimestre. El gigante asiático también arrancó este lunes su Cuarto Pleno, una instancia de cuatro días donde el Comité Central del Partido Comunista discutirá su plan quinquenal número 15.