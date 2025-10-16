Las acciones de los bancos regionales de EEUU se desploman por preocupaciones crediticias tras revelaciones de fraude

Zions Bank y Western Alliance informaron de irregularidades crediticias vinculadas a presunto fraude, reavivando los temores sobre la salud de las carteras de préstamos y provocando una venta generalizada en el sector financiero.

Las acciones de los bancos regionales estadounidenses cayeron este jueves después de que Zions Bank y Western Alliance revelaran su exposición a posibles fraudes cometidos por prestatarios. Los anuncios llegan tras el colapso de First Brands, fabricante de autopartes, y de Tricolor, prestamista automotriz, ambos bajo investigación del Departamento de Justicia.

El índice KBW de banca regional, compuesto por 50 instituciones, retrocedió más de 4%, su nivel más bajo desde agosto. Zions cayó 9% y Western Alliance cerca de 8%. El índice principal de bancos KBW, que agrupa a los 24 mayores prestamistas del país, bajó 2,3%.

“Cuando el riesgo crediticio aumenta, se vende todo el grupo y se buscan respuestas después”, explicó Timur Braziler, analista de Wells Fargo.

Impacto en los mercados

La caída del sector bancario regional presionó al mercado bursátil estadounidense: el S&P 500 retrocedió levemente, arrastrado por las financieras. A la par, el rendimiento del bono del Tesoro a dos años bajó hasta 3,41%, su nivel más bajo desde septiembre de 2022, en medio de crecientes tensiones comerciales entre EEUU y China.

“No hubo un único detonante evidente. Es una combinación de factores: debilidad en bancos regionales, tensiones comerciales y estrés en los mercados de financiamiento”, dijo Jonathan Hill, estratega de Barclays.

Los casos de Zions y Western Alliance

Zions Bank, con activos por US$ 89 mil millones, informó a los reguladores que destinará US$ 60 millones en provisiones tras detectar “aparentes falsedades y incumplimientos contractuales” en dos préstamos comerciales relacionados. La entidad también halló otras irregularidades en las garantías y presentó una demanda en California contra los prestatarios.

Por su parte, Western Alliance, con US$ 87 mil millones en activos, inició una demanda por fraude tras descubrir que un cliente no proporcionó las garantías prometidas. Busca recuperar unos US$ 100 millones, según analistas de Citi. La firma señaló que las garantías existentes cubren la obligación y que cuenta con avales de individuos de alto patrimonio.

Riesgo de contagio y percepciones del mercado

Pese a que la entidad afirmó que sus activos deteriorados son menores que a junio de 2025, el temor se extendió por todo el sector. “La industria está siendo pintada con el mismo pincel”, comentó Catherine Mealor, de KBW, advirtiendo sobre “bolsones de estrés crediticio” durante el proceso de normalización económica.

Los analistas advierten que, si bien los grandes bancos de Wall Street mostraron fortaleza en calidad crediticia, los casos de First Brands y Tricolor alimentan dudas sobre los estándares de préstamo.

“Históricamente el fraude era algo aislado. Pero si empieza a ser más frecuente, los inversionistas tendrán que reconsiderar sus evaluaciones”, señaló Braziler.

Las acciones de Jefferies, expuesta a First Brands, cayeron más de 5%. Western Alliance declinó comentar más allá de sus informes, y Zions no respondió a solicitudes de prensa.