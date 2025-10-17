Click acá para ir directamente al contenido
Wall Street abre con nueva caída y arrastra a Chile en medio de las alertas sobre la banca regional de EEUU

El Nasdaq caía 0,5%, el S&P 500 bajaba 0,2% y el Dow Jones operaba plano, aunque buscaban repuntar después de que Trump dijera a la prensa que las tarifas actuales sobre China "no son sustentables", y confirmara que se reunirá con Xi Jinping en la cumbre APEC de Corea del Sur a fin de mes.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Viernes 17 de octubre de 2025 a las 10:43 hrs.

Foto: Bloomberg

