Wall Street abre con nueva caída y arrastra a Chile en medio de las alertas sobre la banca regional de EEUU

El Nasdaq caía 0,5%, el S&P 500 bajaba 0,2% y el Dow Jones operaba plano, aunque buscaban repuntar después de que Trump dijera a la prensa que las tarifas actuales sobre China "no son sustentables", y confirmara que se reunirá con Xi Jinping en la cumbre APEC de Corea del Sur a fin de mes.

Las bolsas en general operaban en rojo este viernes, ya que las notificaciones de presunto fraude en bancos regionales de Estados Unidos siguen generando nerviosismo entre los inversionistas, aunque recientes declaraciones de Donald Trump sobre sus relaciones con China están animando un intento de recuperación en Nueva York.

El S&P IPSA chileno caía 0,4% a 9.078,77 puntos, después de que ayer borró súbitamente sus fuertes ganancias iniciales de la sesión, quedándose sin cambios relevantes producto del shock que significaron las noticias desde EEUU. Entel (-2%), ILC (-1,8%) y Bci (-1,6%) encabezaban las pérdidas.

En la apertura de Wall Street, el Nasdaq caía 0,5%, el S&P 500 bajaba 0,2% y el Dow Jones operaba plano. La bolsa, que ayer cerró en rojo, buscaba un repunte, después de que Trump dijera a la prensa que las tarifas actuales sobre China "no son sustentables", y confirmara que se reunirá con Xi Jinping en la cumbre APEC de Corea del Sur a fin de mes.

Además, se espera que la Casa Blanca anuncie una prórroga de cinco años de un acuerdo que permite a los fabricantes de automóviles reducir los aranceles sobre las piezas importadas, tras meses de presión por parte de Ford y General Motors para que se alivien los aranceles de Trump.

Zions Bancorp (3,4%) y Western Alliance Bancorp (3,1%), los prestamistas que informaron su exposición a fraude, recuperaban algo de terreno, después de hundirse más de 10% en la víspera. Sin embargo, el índice KBW de acciones bancarias bajaba 0,2% para profundizar levemente su fuerte caída.

"Hay cada vez más indicios de que se avecina una tormenta en los mercados. Los inversionistas, que ya se enfrentaban a las elevadas valoraciones bursátiles en el ámbito de la IA, al cierre del gobierno y al deterioro de las relaciones entre Beijing y Washington, se vieron expuestos a una nueva fuente de preocupación en forma de prácticas crediticias y préstamos incobrables de los bancos regionales estadounidenses", repasó el head de mercados de Interactive Investor, Richard Hunter.

Europa acusó recibo de las noticias este viernes, con lo que el Euro Stoxx 50 de la eurozona retrocedía 0,6%, evitando una caída mayor por la resiliencia del CAC 40, que sigue de cerca los desarrollos de la política francesa. El FTSE 100 de Londres bajaba 0,9%.

Las bolsas asiáticas recibieron las noticias también con pérdidas. En China, el hongkonés Hang Seng cayó 2,5% y el continental CSI 300 se redujo 2,3%, mientras que en Japón, el Nikkei aflojó 1,4%.

"Por sí solas, las pérdidas crediticias anunciadas por dos bancos regionales fueron limitadas y parecen estar controladas. Aunque hay esperanzas de que se trate de un incidente aislado, el episodio ha traído recuerdos desagradables del colapso del Silicon Valley Bank en 2023 y, dado que varios bancos regionales aún no han presentado sus informes, los inversionistas están en alerta máxima", observó Hunter.