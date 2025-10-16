Click acá para ir directamente al contenido
Bolsa chilena sigue recuperándose gracias a optimismo a nivel internacional

El IPSA subía 0,3%, después de acumular un avance de 5% en tres jornadas consecutivas de ganancias esta semana. Los futuros de Wall Street se elevaban, así como las bolsas de la eurozona. Y en Japón, el Nikkei escaló a niveles que están cerca de retomar máximos históricos.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 16 de octubre de 2025 a las 09:43 hrs.

