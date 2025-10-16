Bolsa chilena sigue recuperándose gracias a optimismo a nivel internacional

El IPSA subía 0,3%, después de acumular un avance de 5% en tres jornadas consecutivas de ganancias esta semana. Los futuros de Wall Street se elevaban, así como las bolsas de la eurozona. Y en Japón, el Nikkei escaló a niveles que están cerca de retomar máximos históricos.

La Bolsa de Santiago mostraba indicios este jueves de que busca seguir recuperándose, respaldada por el apetito por riesgo generalizado de los inversionistas globales, que celebran los últimos resultados de empresas ligadas a la Inteligencia Artificial (IA) mientras ansían ver una desescalada de la guerra comercial.

El S&P IPSA subía 0,3% a 9.135,76 puntos en la apertura de la sesión, una muestra temprana de que sigue el afán de compra de acciones chilenas, después de que el IPSA acumulara un avance de 5% en tres jornadas consecutivas de ganancias esta semana.

Los futuros del Nasdaq 100 avanzaban 0,5%, los del S&P 500 ganaban 0,3% y los del Dow Jones no mostraban cambios relevantes. En Europa, el continental Euro Stoxx 50 subía 0,4%, pero el FTSE 100 de Londres bajaba 0,2%.

Mirando hacia el continente asiático, el japonés Nikkei escaló 1,3%, cerca de retomar máximos históricos. El CSI 300 de China continental ganó 0,3%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong cerró plano.

Fundamentos alcistas

Los últimos resultados de empresas han aumentado el apetito por riesgo. La taiwanesa TSMC (2%) venció los pronósticos con sus utilidades del tercer trimestre y elevó sus estimaciones de ingresos reportando una mayor demanda desde el sector de IA.

Las novedades del mayor productor global de chips llegan después de que la neerlandesa ASML -el principal productor de equipo de fabricación de semiconductores- trajera igualmente buenas señales para la IA esta semana.

Esto alimenta una temporada de resultados que también ha traído buenas noticias desde el sector financiero estadounidense, primero con los resultados de cuatro grandes bancos el martes, y luego el miércoles con Bank of America y Morgan Stanley.

Y se refuerza con el hecho de que los inversionistas se sienten algo más esperanzados de que la guerra comercial entre Estados Unidos y China llegue a una resolución o, por lo menos, reduzca su intensidad.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, abrió la puerta a extender la tregua arancelaria entre ambas potencias, si es que China se compromete a postergar sus restricciones a la exportación de tierras raras.

"La cumbre de la APEC y las reuniones presidenciales previstas entre EEUU y China siguen según lo previsto, y no se espera que los nuevos aranceles propuestos por la Casa Blanca entren en vigor hasta noviembre, lo que deja margen y tiempo para las negociaciones", dijo la estratega de Pepperstone, Dilin Wu.

Según su análisis, "la incertidumbre política interna en Estados Unidos es el mayor obstáculo para la aplicación de estos aranceles, ya que el cierre del gobierno y los riesgos de compliance limitan su ejecución práctica. Por el contrario, China tiene más flexibilidad para responder con contramedidas, y esta diferencia de tiempo reduce la viabilidad de la plena aplicación de los aranceles estadounidenses".

Además, las últimas declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, han reforzado las expectativas de que el banco central estadounidense está embarcado en una senda de política expansiva. El mercado ve probable que de aquí a la reunión de octubre de 2026, la Fed ya haya implementado cinco recortes de 25 puntos base sobre su tipo oficial, según los precios de futuros y swaps.