IPSA sigue escalando sobre 9.000 puntos mientras Wall Street abre al alza tras resultados de grandes bancos

El índice subía 0,4%, después de cerrar el martes con su mayor alza desde abril, mientras el Nasdaq avanzaba 0,9%, el S&P 500 0,7% y el Dow Jones 0,5%. En Europa, el continental Euro Stoxx 50 se elevaba 1,2%. Por su parte, Asia vio una fuerte recuperación liderada por el hongkonés Hang Seng, que subió 1,8%.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Miércoles 15 de octubre de 2025 a las 10:41 hrs.

<p>Foto: Aton Chile</p>

