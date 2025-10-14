Bolsa chilena gira al alza y el IPSA supera los 8.900 por rotación internacional tras nuevo round entre China y EEUU

El selectivo local subía 1,4%, mientras otras bolsas latinoamericanas también repuntaban. En Wall Street, el Nasdaq caía 1,3%, el S&P 500 retrocedía 1% y el Dow Jones bajaba 0,6%. Las acciones cayeron también en Europa continental, en Japón y en China.

La Bolsa de Santiago dio un giro al alza este martes, en línea con otras plazas de la región y en contraposición a las pérdidas de los mercados bursátiles desarrollados, después de que China tomara represalias contra las medidas comerciales de Estados Unidos y contribuyera con ello a reforzar las tensiones entre ambas potencias.

El leve descenso inicial no duró, y antes del mediodía el S&P IPSA subía 1,4% hasta los 8.914,64 puntos, liderado por CMPC (4,5%), Latam (2,7%), Enel Américas (2,3%) y Copec (2,2%). Fue este lunes cuando el selectivo empezó a recuperarse desde sus mínimos, por una moderación de la retórica de Donald Trump.

Otras bolsas latinoamericanas también repuntaban, especialmente el argentino Merval (2,4%) y el colombiano Colcap (1,4%), y en menor medida, el Bovespa (0,4%) de Sao Paulo.

Nuevamente enfrentados

Pero el apetito por riesgo se encontraba a la baja en el mundo desarrollado. El Nasdaq caía 1,3%, el S&P 500 retrocedía 1% y el Dow Jones bajaba 0,6%. Wall Street también recibió los resultados del tercer trimestre de sus principales bancos, y si bien Wells Fargo (3,3%) destacaba positivamente, Citigroup (-0,9%), JPMorgan (-4,1%) y Goldman Sachs (-4,9%) figuraban en el extremo opuesto.

El presidente y CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, echó un balde de agua fría a los inversionistas al advertir sobre un potencial deterioro de la calidad del crédito, por los signos de deterioro del mercado laboral y la incertidumbre geopolítica.

Cruzando el Atlántico, el Euro Stoxx 50 de la eurozona decantaba 0,4% y el FTSE 100 de Londres operaba plano. Asimismo, las bolsas chinas cerraron en rojo: el hongkonés Hang Seng cayó 1,7% y el continental CSI 300 bajó 1,2%. En Japón, el Nikkei se replegó 2,6% este martes de regreso de un fin de semana largo.

"Las acciones estadounidenses cotizan bajo presión después de que China intensificara su disputa comercial con EEUU, reavivando los temores de una nueva confrontación entre Beijing y Washington. Esta escalada se produce en un momento en que las acciones ya parecen estar sobrevaloradas tras un repunte de meses", publicó XTB Latam.

China anunció sanciones a entidades estadounidenses vinculadas a uno de los mayores constructores navales de Corea del Sur y señaló que podrían imponerse nuevas medidas. La última vez, EEUU anunció una asociación militar con Corea del Sur en la construcción de buques de guerra, recordó el bróker.

Esto se produce después de que Scott Bessent criticara duramente a Beijing este lunes por los controles de exportación que gatillaron el último anuncio arancelario de la Casa Blanca y, con ello, el fuerte repunte de las tensiones comerciales. "Esto es una señal de lo débil que está su economía y quieren arrastrar a todos los demás con ellos", dijo el secretario del Tesoro estadounidense.

La contracara de la liquidación de acciones es un mayor apetito por renta fija, ante las perspectivas de desaceleración de la actividad económica global. Las tasas europeas caían con fuerza, mientras que el rendimiento del Tesoro de EEUU intentaba bajar a mínimos desde septiembre de 2022, de vuelta de un fin de semana largo para los bonos estadounidenses.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hablará a las 13:20 (hora de Chile) en la junta anual de la Asociación Nacional de Economía Empresarial, y se espera que se pronuncie sobre el panorama económico y la política monetaria del organismo. El mercado ve probable que la Fed implemente cinco recortes de 25 puntos base sobre su tipo oficial en los próximos 12 meses, según los precios de futuros y swaps.

Las perspectivas de ralentización de la actividad también se han visto reforzadas por el cierre del gobierno estadounidense, que ya se extiende por casi dos semanas, sin que hasta el momento los congresistas se vean cerca de llegar a un acuerdo para restaurar el financiamiento federal.