Bolsas de Chile y EEUU abren estables mientras inversionistas globales esperan los resultados de Nvidia

El fabricante de chips estrella de Wall Street publicará sus cifras del segundo trimestre una vez que cierre el mercado. Los inversionistas europeos se calmaban en medio de la crisis política de Francia, pero en China hubo una ola de liquidaciones por roces con Washington.

Las bolsas de Santiago y Nueva York abrieron con pocas variaciones este miércoles, ya que en general los mercados occidentales están en compás de espera antes de que Nvidia publique sus resultados del segundo trimestre.

El S&P IPSA chileno subía 0,1% hasta los 8.835,97 al inicio de las transacciones, después de que ayer cayó desde sus máximos históricos. CMPC (1,3%) y SQM-B (0,8%) recibían las primeras compras.

En Wall Street, el Dow Jones y el S&P 500 abrieron planos, y el Nasdaq caía 0,2%. En Europa, el continental Euro Stoxx 50 no mostraba cambios relevantes y el CAC 40 recuperaba 0,4% después de las pérdidas inducidas por la crisis política y fiscal de Francia. Mientras, el FTSE 100 de Londres retrocedía 0,3%.

"El pequeño repunte de ayer en Wall Street marcó la pauta para una sesión más tranquila en Europa este miércoles", escribió el director de inversiones de AJ Bell, Russ Mould. "La última intromisión de Trump en la Reserva Federal amenazaba con ensombrecer los mercados mundiales, pero los inversionistas no cayeron en el pánico".

Según el ejecutivo, la dirección futura de los mercados vendrá determinada por los resultados de Nvidia (-0,2%) tras el cierre del mercado. "Hay mucho en juego con estas cifras, dado que la empresa de chips es tan dominante en el mercado bursátil estadounidense y una inversión muy popular a nivel mundial", subrayó.

Más dinamismo hubo en Asia, donde el Hang Seng de Hong Kong cayó 1,3% y el CSI 300 de China continental perdió 1,5%. Por su parte, el Nikkei de Tokio se elevó 0,3%.

Las bolsas chinas "se mostraron cautelosas ante los resultados de las empresas tecnológicas estadounidenses y los titulares sobre aranceles", luego que "Trump amenazara con aranceles del 200% si Beijing restringe las exportaciones de imanes de tierras raras", repasaron los estrategas de Saxo Bank en su informe diario de mercados.