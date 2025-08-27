Bolsas de Chile y EEUU abren estables mientras inversionistas globales esperan los resultados de Nvidia
El fabricante de chips estrella de Wall Street publicará sus cifras del segundo trimestre una vez que cierre el mercado. Los inversionistas europeos se calmaban en medio de la crisis política de Francia, pero en China hubo una ola de liquidaciones por roces con Washington.
Noticias destacadas
Las bolsas de Santiago y Nueva York abrieron con pocas variaciones este miércoles, ya que en general los mercados occidentales están en compás de espera antes de que Nvidia publique sus resultados del segundo trimestre.
El S&P IPSA chileno subía 0,1% hasta los 8.835,97 al inicio de las transacciones, después de que ayer cayó desde sus máximos históricos. CMPC (1,3%) y SQM-B (0,8%) recibían las primeras compras.
En Wall Street, el Dow Jones y el S&P 500 abrieron planos, y el Nasdaq caía 0,2%. En Europa, el continental Euro Stoxx 50 no mostraba cambios relevantes y el CAC 40 recuperaba 0,4% después de las pérdidas inducidas por la crisis política y fiscal de Francia. Mientras, el FTSE 100 de Londres retrocedía 0,3%.
"El pequeño repunte de ayer en Wall Street marcó la pauta para una sesión más tranquila en Europa este miércoles", escribió el director de inversiones de AJ Bell, Russ Mould. "La última intromisión de Trump en la Reserva Federal amenazaba con ensombrecer los mercados mundiales, pero los inversionistas no cayeron en el pánico".
Según el ejecutivo, la dirección futura de los mercados vendrá determinada por los resultados de Nvidia (-0,2%) tras el cierre del mercado. "Hay mucho en juego con estas cifras, dado que la empresa de chips es tan dominante en el mercado bursátil estadounidense y una inversión muy popular a nivel mundial", subrayó.
Más dinamismo hubo en Asia, donde el Hang Seng de Hong Kong cayó 1,3% y el CSI 300 de China continental perdió 1,5%. Por su parte, el Nikkei de Tokio se elevó 0,3%.
Las bolsas chinas "se mostraron cautelosas ante los resultados de las empresas tecnológicas estadounidenses y los titulares sobre aranceles", luego que "Trump amenazara con aranceles del 200% si Beijing restringe las exportaciones de imanes de tierras raras", repasaron los estrategas de Saxo Bank en su informe diario de mercados.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Nace la Coalición Regional JusticIA: Creadores y líderes de industrias creativas y culturales piden medidas para resguardar la propiedad intelectual
Más de 30 organizaciones de América Latina, entre ellas dos chilenas, solicitan a legisladores que los proveedores de IA generativa transparenten los materiales usados para el entrenamiento de sus modelos y que todo contenido generado con IA sea etiquetado como tal.
Ministro de Hacienda entra a la polémica con Kast y dice que eliminar el préstamo de la reforma previsional afectaría financiamiento
Nicolás Grau pidió al presidenciable de Republicanos explicar de qué manera se financiarían los nuevos beneficios en caso de avanzar con una idea así.
Corte Suprema rechaza recurso de empresa dueña de “edificio fantasma” en Estación Central y valida actuar del municipio en el proceso
El tribunal desestimó el amparo económico de la Inmobiliaria Federico Scotto, la que había advertido que de no acogerse su solicitud entraría en insolvencia.
Presidenta de la CMF y fallo dividido en sanción a LarrainVial Activos: “Es parte de la riqueza de contar con un cuerpo colegiado"
Solange Berstein señaló que el regulador tiene un proceso sancionatorio robusto que se inicia en la Unidad de Investigación y finalmente pasa al consejo. "Siempre pueden haber distintas opiniones y eso enriquece la discusión”, explicó a Tele13 Radio.
BRANDED CONTENT
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete