Bolsas de Chile y EEUU abren estables mientras inversionistas globales esperan los resultados de Nvidia

El fabricante de chips estrella de Wall Street publicará sus cifras del segundo trimestre una vez que cierre el mercado. Los inversionistas europeos se calmaban en medio de la crisis política de Francia, pero en China hubo una ola de liquidaciones por roces con Washington.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Miércoles 27 de agosto de 2025 a las 09:32 hrs.

Foto: Reuters

