Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

Wall Street opera mixto tras nuevos índices de actividad en EEUU previo a discurso de Powell

El Dow Jones subía 0,5%, mientras que el S&P 500 operaba plano y el Nasdaq retrocedía 0,3%. El PMI de servicios se desaceleró de 54,5 a 53,9 puntos, y el manufacturero de 53 a 52 puntos, ambos ligeramente por debajo de los pronósticos. El IPSA chileno operaba plano.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Martes 23 de septiembre de 2025 a las 10:53 hrs.

acciones mercados locales mercados internacionales Bolsas internacionales mercado bursatil IPSA Wall Street Benjamín Pescio
<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

¿Cuánto se necesita ahorrar en la AFP para tener una pensión de $ 750 mil, $ 1 millón y $ 1,5 millones?
2
Empresas

Justicia condena a Tarjetas Cencosud Scotiabank por informar erróneamente a consumidores morosos en Boletín Comercial
3
Empresas

Tras avalancha de observaciones, TotalEnergies pide suspender trámite ambiental de megaproyecto de hidrógeno verde hasta 2027
4
Empresas

Fisco es el gran ganador del acuerdo Anglo-Codelco: se quedará con el 75% de lo generado por la nueva empresa
5
Empresas

FNE denuncia colusión de la centolla en Magallanes y arremete contra siete empresas y ocho ejecutivos involucrados
6
Economía y Política

Cuando el sueño se frustra: la oscura realidad laboral de los trabajadores con educación superior
7
Empresas

¿Cómo sigue el proceso de venta de Telefónica en Chile? Las ofertas que siguen en pie y los próximos pasos en las negociaciones
8
Empresas

Empresa que pagó millonario sueldo por error reclama tras absolución a trabajador: “El tribunal comete un grave error”
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Innovación y Startups Entre Códigos Salud Laboral & Personas Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete