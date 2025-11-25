Bolsa chilena abre con leve alza en la espera antes de una ola de cifras de actividad en EEUU

El IPSA avanzaba 0,2% en las primeras transacciones, después de cerrar este lunes con una leve baja y montos transados extraordinarios de $ 565 mil millones, por el rebalanceo de índices de MSCI.

Las bosas mundiales navegaban por un tranquilo clima de inversiones este martes, por lo menos a poco de que se conozcan una serie de esperados datos económicos de Estados Unidos, incluyendo algunos rezagados que suelen ser puntos de apoyo.

El S&P IPSA de la Bolsa de Santiago subía 0,2% hasta los 9.824,87 puntos en los primeros negocios del día. El índice cerró este lunes con una leve baja y montos transados extraordinarios de $ 565 mil millones, por el rebalanceo de índices de MSCI.

En tanto, los futuros de Wall Street no tenían cambios relevantes. Meta está considerando usar chips de IA de Google para sus centros de datos en 2027, según el medio The Information, lo que significaría para Google una importante victoria en la carrera por la IA.

Con ello se ven movimientos contrarios en las operaciones preapertura: Alphabet (4%) -la matriz de Google- subía con fuerza, mientras que Nvidia (-3,2%) caía por la pérdida de exclusividad que esto supondría en el suministro de chips.

La de este martes es una jornada que se espera esté marcada por la publicación de varias cifras económicas estadounidenses, principalmente aquellas de fuentes oficiales que vienen rezagadas por el histórico cierre de Gobierno de 44 días.

A las 10:15 (hora de Chile) ADP publicará su reporte semanal de creación de empleo, y 15 minutos después vendrán las ventas minoristas y precios al productor de septiembre. Luego, al mediodía, se divulgará el índice de confianza del consumidor del Conference Board.

En Europa, el FTSE 100 de Londres subía 0,3% y el Euro Stoxx 50 de la eurozona se estabilizaba. Al cierre de las bolsas asiáticas, el CSI 300 de China continental subió 1% y el hongkonés Hang Seng aumentó 0,7%. De vuelta de un fin de semana largo, el Nikkei japonés no tuvo cambios relevantes.