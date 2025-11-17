IPSA se dispara más de 3% y recupera los 9.900 puntos en primeros negocios por expectativas de un triunfo de Kast en diciembre

"Los sectores con alta exposición interna -banca, comercio minorista, centros comerciales y construcción- probablemente tendrán un retorno superior. Si gana Kast, los precedentes históricos sugieren que el IPSA podría subir hasta 10% en los próximos meses, alcanzando alrededor de 10.500 puntos", publicó Credicorp Capital.

La Bolsa de Santiago celebraba en grande este lunes los resultados de las elecciones presidenciales y legislativas del domingo, ya que en general han sido evaluados como positivos para la actual oposición de derecha y su candidato José Antonio Kast de cara al balotaje, algo que se espera favorezca la actividad empresarial.

El S&P IPSA se disparaba 3,4% hasta los 9.910,56 puntos, liderado por las acciones de Santander (6,8%), SMU (5%) y Salfacorp (4,9%). El IPSA viene de perder casi 3% en total jueves y viernes, revirtiendo por completo su seguidilla de máximos históricos de lunes a miércoles, ya que un brote de aversión al riesgo en los mercados globales se combinó con algo de nerviosismo electoral.

"Los resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias han sido recibidos con claro optimismo por el mercado, siendo que las semanas y meses previos había internalizado ya un resultado positivo", dijo a DF el gerente de inversiones de Patrimore, Fernando Slebe.

Según Credicorp Capital, "los sectores con alta exposición interna -banca, comercio minorista, centros comerciales y construcción- probablemente tendrán un retorno superior. Si gana Kast, los precedentes históricos sugieren que el IPSA podría subir hasta 10% en los próximos meses, alcanzando alrededor de 10.500 puntos".

Los analistas señalan que el resultado de la candidata oficialista Jeannette Jara, peor de lo esperado, está fortaleciendo las apuestas a una victoria de Kast en la segunda vuelta, considerando el buen resultado que tuvieron los presidenciables de derecha en general este domingo.

Y en cuanto al Congreso, destacan el hecho de que la derecha ganó escaños, aunque quedó empatada con la izquierda en el Senado, mientras que en la Cámara Baja, dependería de los votos del Partido de la Gente (PDG) de Franco Parisi.

"Quizás el elemento más difícil de descifrar es el buen desempeño del Partido de la Gente, que suma 13 escaños en la Cámara de Diputados y se consolida como una fuerza clave de negociación. Si bien su electorado es heterogéneo, al revisar las propuestas de Parisi se puede interpretar al partido como una corriente de centroderecha anti política con un sesgo promercado, lo que el mercado tiende a leer como un escenario institucional donde se podrían lograr acuerdos y es, por ahora, favorable para los activos chilenos", analizó Slebe.

Mirando hacia afuera, los futuros del Nasdaq subían 0,3% y los del S&P 500 ganaban 0,1%, mientras que los del Dow Jones no tenían cambios relevantes. Los inversionistas esperan los resultados de Nvidia, agendados para el miércoles.

En Europa, el continental Euro Stoxx 50 perdía 0,8% y el FTSE 100 de Londres retrocedía 0,2%. Al cierre de las bolsas chinas, el continental CSI 300 y el hongkonés Hang Seng cayeron 0,7%, mientras que en Japón, el Nikkei tuvo una leve caída de 0,1%.