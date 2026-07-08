Dólar sube en la apertura y se acerca a nuevos máximos en lo que va del año por renovada tensión en Medio Oriente y tras sorpresa del IPC en Chile
El dollar index se apreciaba un 0,3%, mientras que el cobre Comex bajaba 2,25%, a US$ 6,08 por libra.
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El dólar abrió el miércoles con un nuevo avance y se aproximaba a nuevos máximos en lo que va del año en el mercado cambiario chileno, en medio de un aumento en los precios del petróleo por las renovadas hostilidades en Medio Oriente y luego que el presidente Donald Trump diera por finalizado el cese al fuego con Irán, y tras la sorpresa del IPC en Chile en junio que no tuvo variación mensual, cuando se esperaba una leve contracción.
En las primeras operaciones, el dólar cotizaba a $934,35, con un alza de $ 4,22 desde el cierre del martes, según las cotizaciones de Bloomberg. El dollar index se apreciaba un 0,3%, mientras que el cobre Comex bajaba 2,25%, a US$ 6,08 por libra.
"A pesar de que el IPC de julio sorprendió con una variación mensual de 0%, la inflación anual se mantiene en 4,3%, un nivel que, por ahora, reduce las expectativas de recortes de tasas por parte del Banco Central y entrega un soporte adicional a la divisa", dijo Rodrigo Castillo, director general de BeFX. "En el escenario internacional también se observan factores que favorecen al dólar".
Los precios del crudo se disparaban más de un 5% el miércoles, a máximos de dos semanas, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que el memorando de entendimiento para poner fin al conflicto con Irán había "terminado", reavivando los temores de interrupciones en el suministro petrolero.
Castillo añadió que, en el plano local, la posición de los inversionistas extranjeros continúa siendo uno de los principales drivers del tipo de cambio. "Los no residentes aumentaron nuevamente su apuesta contra el peso chileno y ya superan los US$15.700 millones, un nivel que refleja que los flujos siguen favoreciendo una visión alcista para la divisa. Mientras esa posición no comience a disminuir, será difícil observar una corrección profunda del dólar ", agregó.
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