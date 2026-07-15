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El dólar abre con leve baja atento a nuevos datos económicos en EEUU y China

El dollar index se encontraba plano, mientras que el referencial de futuros del cobre Comex descendía 0,2%, a US$ 6,36 por libra.

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 15 de julio de 2026 a las 08:38 hrs.

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<p>El dólar abre con leve baja atento a nuevos datos económicos en EEUU y China</p>

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