El dólar abre con leve baja atento a nuevos datos económicos en EEUU y China

El dollar index se encontraba plano, mientras que el referencial de futuros del cobre Comex descendía 0,2%, a US$ 6,36 por libra.

El dólar abrió el miércoles con una leve baja en el mercado cambiario chileno, mientras los inversionistas digerían nuevas cifras económicas en Estados Unidos y China, y sopesaban los nuevos ataques de Estados Unidos contra Irán frente a unos datos de inflación estadounidense más bajos de lo esperado que redujeron las expectativas de una subida de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal a corto plazo.

En los primeros negocios, el dólar cotizaba a $925,50, con una baja de $1,6, según los datos de Bloomberg. El dollar index se encontraba plano, mientras que el referencial de futuros del cobre Comex descendía 0,2%, a US$ 6,36 por libra.

Los precios del cobre caían tras conocerse unos datos económicos decepcionantes en China, el principal consumidor de metales y donde el PIB creció 4,3% en el segundo trimestre -su menor ritmo en tres años-, aunque las preocupaciones sobre el suministro, debido a las interrupciones en minas y al conflicto en Medio Oriente, contribuían a limitar las pérdidas.

En tanto, el índice de precios al productor (IPP) para demanda final de Estados Unidos ​​​​​​​cayó un 0,3​%​​ en junio, según dijo el Departamento del Trabajo. Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra no mostraría variación​ en junio.

El crudo ganaba en torno a un 1% el miércoles, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reimpusiera un bloqueo naval a los puertos iraníes y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica amenazara con cerrar "todos los demás corredores de exportación que benefician a Estados Unidos y sus aliados".

Los futuros del Brent avanzaban un 0,8%, a US$ 85,42 el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) subían un 0,9%, a US$ 80,07.