La economía de China se desacelera en el segundo trimestre a su menor ritmo de crecimiento en tres años
Con un 4,3%, la expansión del Producto Interno Bruto entre abril y junio se moderó con respecto al 5,0% del primer trimestre.
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La economía china creció en el segundo trimestre a su ritmo más lento en más de tres años, ya que el débil consumo de los hogares empañó los buenos resultados de la industria manufacturera y las exportaciones, e intensificó las preocupaciones sobre la sostenibilidad a largo plazo de su modelo de crecimiento desequilibrado.
Con un 4,3%, el crecimiento del Producto Interno Bruto entre abril y junio se moderó con respecto al 5,0% del primer trimestre, situándose por debajo del límite inferior del objetivo anual de China, que se sitúa entre el 4,5% y el 5,0%, y sin alcanzar las previsiones.
La atención se centra ahora en la reunión del Politburó del Partido Comunista, que se celebrará a finales de este mes y que tiene gran interés, en la que los máximos dirigentes suelen evaluar la situación económica y ajustar las políticas para mantener el crecimiento por el buen camino.
Sin embargo, muchos economistas sostienen que el mayor desafío no es el ritmo de crecimiento, sino su composición.
Los datos del miércoles mostraron que las ventas minoristas aumentaron un 1,0% en junio y que la producción industrial creció un 5,3%, lo que sugiere una dependencia abrumadora de la demanda mundial de productos manufacturados en un momento en que los socios comerciales se quejan de los desequilibrios de China y la guerra en Irán lastra la economía mundial.
Jane Hou, que dirige una empresa de importación de productos europeos en el este de China, afirma que sus ingresos se han reducido aproximadamente a la mitad desde principios de año, debido a la caída de las ventas de su empresa. Un piso que tiene en alquiler lleva más de seis meses sin inquilino, lo que refleja el enorme exceso de oferta de viviendas en China y una prolongada crisis inmobiliaria.
Aparte de los gastos necesarios en alimentación, ahorro en todo lo que puedo", afirma Hou. "No me he comprado ni una sola prenda de ropa en seis meses".
Aun así, la economía creció un 4,7% entre enero y junio, dentro de los objetivos, lo que reduce la urgencia de adoptar medidas de estímulo importantes.
Instan a impulsar demanda interna
Zhiwei Zhang, economista jefe de Pinpoint Asset Management, duda de que la reunión del Politburó apunte a un mayor déficit fiscal, dado que, por el momento, las exportaciones se mantienen fuertes.
"El Gobierno parece reacio a gastar recursos fiscales y a aumentar la deuda", señaló Zhang. "Existe un consenso general entre los dirigentes económicos y los investigadores en que China necesita impulsar la demanda interna. Pero no hay consenso sobre cómo hacerlo".
A nivel nacional, los salarios no han seguido el ritmo de la economía en general, llegando incluso a descender en algunos sectores.
El exceso de capacidad industrial, los aranceles estadounidenses y las guerras de precios entre los productores han provocado despidos en las fábricas, mientras que la débil demanda y la rápida adopción de la inteligencia artificial han frenado la creación de empleo en el sector administrativo.
La caída del mercado inmobiliario ha mermado el patrimonio de los hogares y frenado el empleo en la construcción desde 2021. Los datos muestran que la inversión inmobiliaria se contrajo un 18% interanual en los primeros seis meses, mientras que los precios de la vivienda también se moderaron.
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