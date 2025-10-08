Dólar abre con leve caída mientras cobre vuelve a sostener al peso chileno en medio de turbulencias globales

El dollar index escalaba 0,2% a 98,8 puntos que son máximos desde el 1 de agosto. También los inversionistas buscan refugio en el oro, que superó los históricos US$ 4 mil la onza, y en todo tipo de bonos soberanos.

El dólar abrió con una ligera caída este miércoles, a medida que el cobre sigue apoyando al peso chileno en un entorno global marcado por la búsqueda de refugio, ante varios frentes de incertidumbre política.

La paridad local bajaba $ 1,3 a $ 957,9 tras la apertura de la sesión. El dólar cerró a la baja este martes, gracias al alza del cobre. El metal rojo sigue avanzando, con un alza de 0,2% a US$ 4,89 por libra que lo acerca aún más a su récord de US$ 4,94.

Pero la demanda global por el billete verde sigue repuntando, con lo que el dollar index escalaba 0,2% a 98,8 puntos que son máximos desde el 1 de agosto. También los inversionistas buscan refugio en el oro, que superó los históricos US$ 4 mil la onza, y en todo tipo de bonos soberanos.

"En las últimas sesiones, el panorama geopolítico se ha deteriorado aún más, con el cierre del gobierno de Estados Unidos sumándose a una narrativa económica ya de por sí negativa, y una crisis política en Francia que amenaza con desestabilizar los mercados de deuda soberana en toda Europa", repasó el director de ActivTrades, Ricardo Evangelista.

"Los alcistas del oro han ignorado el reciente repunte del dólar global, que normalmente actuaría como un obstáculo para el oro, debido a la correlación inversa entre ambos activos", observó.

Hubo noticias económicas locales: el IPC de septiembre subió 0,4% mensual y la tasa anual se aceleró a 4,4%. Las cifras estuvieron en línea con las estimaciones de consenso.

A las 15:00 (hora de Chile) se publicarán en EEUU las minutas de la última reunión de política de la Reserva Federal. El registro llegará en un horario de baja liquidez en Chile, y en medio del blackout de cifras económicas de las agencias gubernamentales de EEUU por el cierre de gobierno.