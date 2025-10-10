Click acá para ir directamente al contenido
Dólar abre plano mientras la divisa se debilita a nivel global, pero también el cobre baja desde máximos

Inversionistas extranjeros transaron contratos forward con casi todos los institucionales locales para moderar su apuesta sobre la divisa local el miércoles. La posición neta de los no residentes se redujo a US$ 3.260 millones contra el peso, según datos del Banco Central.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Viernes 10 de octubre de 2025 a las 08:44 hrs.

