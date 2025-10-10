Dólar abre plano mientras la divisa se debilita a nivel global, pero también el cobre baja desde máximos

Inversionistas extranjeros transaron contratos forward con casi todos los institucionales locales para moderar su apuesta sobre la divisa local el miércoles. La posición neta de los no residentes se redujo a US$ 3.260 millones contra el peso, según datos del Banco Central.

El tipo de cambio chileno abrió plano este viernes, ante las presiones contrarias de un dólar global que afloja después de días al alza, y por otro lado, un cobre que hace una pausa en medio de su fuerte rally.

La divisa cotizaba a $ 951,5 en los primeros negocios del mercado chileno, sin cambios relevantes desde el cierre anterior, de acuerdo con los datos de Bloomberg.

El dollar index finalmente se tomaba un respiro: el índice que compara al dólar con una canasta de pares globales retrocedía 0,2%, después de cuatro jornadas seguidas de ganancias. Esto viene junto con una caída de las tasas largas estadounidenses.

El futuro de cobre bajaba 0,8% en la Bolsa de Metales de Londres, aunque después de cotizar ayer en niveles récord (en el registro de Cochilco, anotó su precio más alto de la historia). El tipo de cambio cayó momentáneamente bajo el soporte técnico de $ 950 en esa sesión, apoyado en las alzas del metal, pero el intento se vio frustrado por las compras globales de dólares.

Los precios del petróleo caían alrededor de 1,1%, después de que el gabinete del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aprobara el plan de paz para Gaza propuesto por Donald Trump, con el respaldo del grupo islamista Hamás.

Mientras, sigue el blackout de cifras económicas de las agencias gubernamentales estadounidenses, en tanto el cierre del gobierno federal ya se extiende por décima jornada consecutiva.

