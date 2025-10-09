Dólar abre con nueva caída y pierde los $ 950 mientras el cobre se acerca a máximos históricos tras anuncio de Quebrada Blanca

Luego que la mina recortara sus perspectivas de producción, el futuro de cobre escalaba 1,7% hasta los US$ 4,92 libra, lo que son nuevos máximos desde mayo de 2024, y están muy cerca de alcanzar su récord de US$ 4,94 en la Bolsa de Metales de Londres.

El tipo de cambio chileno abrió nuevamente a la baja este jueves, mientras los precios del cobre reanudan su escalada tras la noticia de que la mina Quebrada Blanca revisó a la baja sus pronósticos de producción del metal.

Tras cerrar ayer con una fuerte caída, en la apertura de hoy la paridad dólar-peso bajaba $ 4,4 a $ 947,1 en las pantallas de Bloomberg. Mientras, en la Bolsa de Metales de Londres (BML) el futuro de cobre subía 1,7% hasta los US$ 4,92 libra, lo que son nuevos máximos desde mayo de 2024, y están muy cerca de alcanzar su récord de US$ 4,94.

"El cobre BML superó los US$ 10.800 por tonelada, ya que las preocupaciones sobre el suministro mantienen el mercado en una situación de escasez. Teck Resources redujo su previsión de producción para la mina Quebrada Blanca en Chile, lo que agravó las preocupaciones sobre el suministro mundial", escribieron los estrategas de commodities de ING, Warren Patterson y Ewa Manthey.

"Por su parte, el Grupo Internacional de Estudios sobre el Cobre (ICSG, sigla en inglés) prevé que el mercado global registre un déficit de suministro de 150 mil toneladas en 2026, frente a su anterior previsión de un superávit de 209 mil toneladas", complementaron.

Contingencias en minas de Chile, Indonesia y la República Democrática del Congo han sustentado el rally del cobre a sus actuales niveles, previo a que se sumaran las novedades sobre Quebrada Blanca en el marco de la fusión entre Anglo American y Teck. El mercado además recibe nuevos flujos luego que China volviera de su largo receso por la Semana Dorada.

Atención a Powell

También podría haber novedades de política monetaria. A las 9:30 (hora de Chile) se conocerán las palabras de bienvenida del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en un video pre grabado para la Conferencia de Bancos Comunitarios en Washington.

Los mercados estarán atentos a escuchar cualquier posible comentario sobre el cierre de gobierno federal -que ya acumula nueve jornadas- y sus consecuencias en la visión del banco central estadounidense.

Las minutas de la reunión de septiembre de la Fed -en la que retomó la política expansiva con un recorte de 25 puntos base- mostraron una disposición general a seguir bajando las tasas, pero quedó patente también la preocupación por las insistentes presiones inflacionarias.

Un indicador del dólar global operaba plano, junto con las principales tasas de interés soberanas, mientras que los precios de petróleo caían un poco y el oro se estabilizaba sobre US$ 4 la libra.

En el ámbito geopolítico, una de las mayores novedades es el avance del plan de paz para Gaza. Donald Trump dijo que Israel y Hamás llegaron a un acuerdo de liberación de rehenes, en el marco del plan propuesto por el mandatario estadounidense.