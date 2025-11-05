Dólar abre con leve caída a la espera de nuevos datos, en medio del cierre de gobierno más largo de EEUU
El tipo de cambio cerró ayer con un alza de $ 7,4 desde sus mínimos, ya que los precios de una amplia gama de activos se vieron agitados por las previsiones bajistas de dos banqueros de Wall Street sobre los mercados bursátiles.
Noticias destacadas
El dólar devolvía este miércoles una parte de sus alzas de la víspera, pendiente de las cifras de empleo y servicios que se publicarán más adelante en la jornada, mientras el cierre del gobierno federal de Estados Unidos ya es el más largo de la historia.
La paridad dólar-peso caía $ 1,3 a $ 945,4 tras la apertura de la sesión. El dólar operaba estable frente a una canasta de monedas globales, mientras que el cobre retrocedía 0,3% en Londres.
En las próximas horas el mercado revisará nueva información económica. A las 10:15 (hora de Chile) se publicarán las nóminas privadas ADP, y a las 12:00 se dará a conocer el índice ISM de servicios.
Las referencias de empresas privadas se han vuelto más cruciales, con las agencias gubernamentales parcialmente cerradas por más de 35 días continuos. Este miércoles se convirtió en el cierre de gobierno más largo de la historia de EEUU.
En China, el índice de gerentes de compras del sector servicios compilado por S&P Global bajó ligeramente, pero sigue en zona de expansión (sobre 50 puntos), como ha sido desde hace casi tres años.
