Dólar abre al alza sobre $ 940 mientras el cobre retrocede 2% en medio de un brote de incertidumbre global

Mientras surgen algunas dudas sobre el próximo movimiento de la Fed, algunos CEO de los bancos de Wall Street dijeron que los inversionistas de renta variable estadounidense deberían prepararse para ver caídas de más de 10% en los próximos 12 a 24 meses.

El dólar abrió al alza este martes, retomando precios sobre la marca de $ 940 debido a que el cobre está sufriendo por un brote de nerviosismo generalizado en los mercados globales, sumado a un leve ajuste al alza en perspectivas de oferta desde Codelco.

La divisa subía $ 3,9 hasta los $ 943,2 en los primeros negocios del día, tras partir la semana en mínimos de cuatro meses, movido por el Imacec de septiembre y una débil encuesta a las fábricas estadounidenses.

El cobre retrocedía 2% a US$ 4,82 por libra en la Bolsa de Metales de Londres, mientras que el dollar index subía 0,1%. La caída del cobre llega después de que el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, dijera a Bloomberg que espera ver una mayor producción este año y el próximo, respecto de 2024.

Preguntas abiertas

También el metal sucumbe a una cierta huida del riesgo. De hecho, una demanda por activos de renta fija hacía que los rendimientos del Tesoro devolvieran una parte de sus alzas de ayer, especialmente en los tramos cortos.

Algunos CEO de los bancos de Wall Street dijeron que los inversionistas de renta variable estadounidense deberían prepararse para ver caídas de más de 10% en los próximos 12 a 24 meses, noticia que afectó fuertemente a este mercado y propiciaba una rotación de carteras.

La encuesta manufacturera del lunes en EEUU reveló un octavo mes consecutivo de contracción en las perspectivas del sector. Para mañana, la atención se centra en el informe de nóminas privadas ADP. Son las referencias que hay, a falta de datos gubernamentales por un cierre de gobierno que esta semana podría pasar a la historia como el más largo del país norteamericano.

Los traders se preguntan si es que habrá un nuevo recorte de tasas de interés en diciembre. La gobernadora Lisa Cook de la Reserva Federal señaló que los riesgos de una mayor debilidad del mercado laboral supera los de un repunte inflacionario, pero se abstuvo de apoyar explícitamente otra rebaja, haciéndose eco de los recientes comentarios de dos presidentes regionales del banco central, Mary Daly y Austan Goolsbee.