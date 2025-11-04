Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

Dólar abre al alza sobre $ 940 mientras el cobre retrocede 2% en medio de un brote de incertidumbre global

Mientras surgen algunas dudas sobre el próximo movimiento de la Fed, algunos CEO de los bancos de Wall Street dijeron que los inversionistas de renta variable estadounidense deberían prepararse para ver caídas de más de 10% en los próximos 12 a 24 meses.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Martes 4 de noviembre de 2025 a las 08:43 hrs.

dólar dólar hoy tipo de cambio divisas mercados locales mercado cambiario peso chileno mercados internacionales Benjamín Pescio
<p>Dólar abre al alza sobre $ 940 mientras el cobre retrocede 2% en medio de un brote de incertidumbre global</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Familia Piñera Morel modifica su proyecto inmobiliario de US$ 40 millones en Ranco con planta de agua y mejoras viales
2
Mercados

Francisco Ibáñez, el chileno que trabaja en el corazón de la división de índices de Bloomberg
3
Empresas

Grupo Falabella mueve sus piezas: gerente general de Tottus Chile pasará a liderar Sodimac en el país a partir de 2026
4
Economía y Política

La visión de JP Morgan a dos semanas de la primera vuelta presidencial: “Sería prematuro dar por sentado el resultado”
5
Empresas

Golpe a Punta Puertecillo: SEA de la Región de O'Higgins recomienda rechazar proyecto para regularizar loteo
6
Economía y Política

Impuesto al lujo: Justicia falla contra el SII en emblemático primer caso con la nueva Ley de Cumplimiento Tributario
7
Economía y Política

Más de un millón de trabajadores enfrentan la urgencia de una reconversión ante los cambios tecnológicos
8
Empresas

Cuentas de luz: Transelec habría propuesto a Pardow hace casi un año devolver cobros excesivos de forma anticipada
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Laboral & Personas Fondos de Inversión Entre Códigos Salud Innovación y Startups

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete