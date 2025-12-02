Dólar abre plano y cobre pierde sus máximos a la espera de nuevas referencias económicas desde EEUU
El cobre cotizado en Londres bajaba 0,3% y el dollar index remontaba 0,1%. Mañana miércoles se publicarán el informe ADP de nóminas privadas y el índice ISM de servicios de noviembre.
La paridad dólar-peso se estabilizaba en los primeros negocios de este martes, en medio de la espera antes de que Estados Unidos conozca nuevos datos económicos de fuentes privadas y las agencias gubernamentales se pongan al día con el flujo de información.
El dólar transaba sin cambios a $ 929,7 en la apertura. El cobre cotizado en Londres bajaba 0,3% desde sus máximos históricos, y el dollar index remontaba 0,1% tras varios días perdiendo terreno a cuentagotas.
Mañana miércoles se publicarán el informe ADP de nóminas privadas y el índice ISM de servicios de noviembre. Mientras que el viernes se darán a conocer los índices de consumo y gasto personal de septiembre.
El calendario económico de EEUU sigue afectado por los retrasos que generó el cierre de Gobierno más largo de la historia. Aún se esperan varias cifras económicas correspondientes a septiembre y octubre.
Las declaraciones que hizo anoche el presidente de la Fed, Jerome Powell, no trajeron señales relevantes sobre la política monetaria del organismo. En cambio, varios mercados siguen movidos por la perspectiva de que el Banco de Japón subirá su tipo oficial esta semana, tras las recientes palabras de su gobernador.
"Sospechamos que el dólar global seguirá recibiendo un ligero apoyo mientras tanto, a la espera de catalizadores más claros. A falta de un cambio notable en la percepción del riesgo, es posible que haya que esperar hasta el índice ISM de servicios del miércoles y otros acontecimientos de finales de semana para que se produzca un movimiento más importante que marque una nueva dirección", publicó Monex en su análisis diario.
La decisión de tasas de la Fed tendrá lugar el 10 de diciembre. El mercado ya está prácticamente convencido de que el banco central anunciará un recorte de 25 puntos base. La reunión del Banco Central de Chile llegará poco después, y también se espera una rebaja.
