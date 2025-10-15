El rally argentino se enfría en Wall Street: solo dos acciones mantienen números azules en 2025

De las 19 firmas trasandinas que cotizan en Nueva York, solamente Mercado Libre y la siderúrgica Ternium muestran alzas.

Los primeros meses del mandato de Javier Milei en Argentina fueron celebrados por una amplia mayoría de economistas y analistas financieros. En apenas cuatro meses de gestión, el Gobierno del país vecino logró un superávit financiero que no se veía desde 2008, lo que generó una fuerte reacción positiva en los mercados.

Con ello, al cierre de 2024, el principal índice bursátil trasandino, el Merval, subió 120% en dólares, mientras que de las 19 compañías argentinas listadas en Nueva York a través de ADR, 16 registraron retornos positivos.

El analista de Rava Bursátil, Milo Farro, explicó a DF que el impulso de los activos se debió principalmente “al compromiso del Gobierno con los pagos de deuda soberana y también, con el resultado fiscal y las cuentas públicas”.

A ese entusiasmo se sumó el régimen de regularización de activos (declaración voluntaria de bienes) que entró en vigor en el último trimestre de 2024, y que logró inyectar dólares al sistema financiero y elevó considerablemente el volumen operado.

Cae el apetito

Pero el optimismo duró poco. En 2025, el mercado comenzó a dar señales de enfriamiento ante la incertidumbre política y económica que han generado las diversas elecciones en Argentina, que se ha acrecentado con las próximas legislativas del 26 de octubre.

Consecuentemente, el apetito de los inversionistas extranjeros se redujo y el ajuste se hizo sentir en los ADR argentinos. De los 19 papeles trasandinos que cotizan en Wall Street, solo dos mantienen rendimientos positivos en lo que va del año: Mercado Libre, con un alza de 27,8%, y la siderúrgica Ternium, que sube 26,1%. En contraste, el Merval acumula una caída de 26% en 2025.

La corrección ha sido especialmente fuerte en el sector financiero. Si en 2024 los ADR de bancos como Banco Macro, Supervielle o Grupo Financiero Galicia lideraban las alzas, hoy retroceden más de 40%.

El analista financiero de NMDG Family Office en Argentina, Eric Paniagua, señaló que la caída se explica “por un tema de expectativas, y a su juicio mientras haya dudas del Gobierno de Milei, los inversionistas tienden a evitar el riesgo de los activos emergentes, y particularmente de un país que siempre ha tenido o ha mostrado inestabilidades”.

Alivio, pero con cautela

Pese al deterioro reciente, el mercado encontró un respiro tras el anuncio de "auxilio financiero" otorgado por Estados Unidos al Gobierno argentino.

“Para tal efecto, compramos directamente pesos argentinos. Además, hemos finalizado un acuerdo de swap de divisas por US$ 20.000 millones con el Banco Central de Argentina”, informó a través de la red social X, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

Lo anterior, fue bien recibido por los analistas. “La ayuda de EEUU le da estabilidad al mercado y permite mirar de forma más favorable la dinámica económica hacia los próximos trimestres”, explicó el economista jefe de Banco Bci, Sergio Lehmann.

Tras el anuncio, el Merval repuntó más de 5% y algunos ADR en Nueva York registraron avances diarios de hasta 22%.

Aun así, los analistas llaman a la cautela. Esto, considerando que Trump condicionó la ayuda a Argentina, amenazando que "será más generoso”, si Milei gana en las elecciones legislativas de octubre.

Sin embargo, el jefe de análisis de GH Trading, Renato Campos, sostuvo que “si bien el potencial alza se debe analizar caso a caso en términos financieros, para ver la sostenibilidad, nuestra previsión es que se tiñan de verde”.