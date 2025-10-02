Click acá para ir directamente al contenido
Entel se dispara más de 7% en bolsa tras nuevos reportes de oferta conjunta con América Móvil por los activos de Telefónica Chile

La mexicana América Movil y Entel presentaron una oferta conjunta por las operaciones de Telefónica Chile, según publicó Bloomberg en la tarde de este jueves, citando personas familiarizadas con el asunto.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 2 de octubre de 2025 a las 15:30 hrs.

Foto: Aton Chile

