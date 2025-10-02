Entel se dispara más de 7% en bolsa tras nuevos reportes de oferta conjunta con América Móvil por los activos de Telefónica Chile

La mexicana América Movil y Entel presentaron una oferta conjunta por las operaciones de Telefónica Chile, según publicó Bloomberg en la tarde de este jueves, citando personas familiarizadas con el asunto.

El mercado se lanzó este jueves a la compra de Entel, tras la publicación de nuevos reportes de prensa señalando que el operador de telecomunicaciones podría hacerse con los activos locales de Telefónica.

Las acciones de Entel subían 7,1% cerca del cierre de la Bolsa de Santiago, encabezando las ganancias de toda la plaza en una sesión dominada por las ventas a nivel general.

El artículo detalla que el interés de ClaroVTR, la filial local de la mexicana, sería por los activos de telefonía móvil, mientras que Entel iría por el negocio de líneas fijas.

Los reportes confirman lo que Diario Financiero planteó a fines de septiembre, también en consulta con cercanos al proceso de venta.

Los títulos de América Móvil, que transa en IPC, la bolsa de México, subían un más modesto 1%, aunque igualmente cotizaban en el máximo de la sesión, lo mismo que sus Recibos de Depósitos Americanos (ADR), en Wall Street.

A mediados de septiembre, un medio local informó también que la operación de la española en Chile había sido adjudicada al operador local GTD, lo que fue desmentido por la misma empresa aludida.