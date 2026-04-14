IPSA alcanza mejor nivel en dos meses y S&P 500 recupera lo perdido por la guerra ante optimismo por nuevo acuerdo entre EEUU e Irán

En Chile, se encumbraban las acciones de transportes y energía.

Pese a las tensiones del fin de semana, los mercados abrieron su segunda jornada al alza este martes en medio del optimismo por una nueva negociación entre Estados Unidos e Irán en el marco del conflicto en el Medio Oriente desatado a finales de febrero.

El principal índice de la Bolsa de Santiago, el S&P IPSA, comenzó su sesión al alza impulsado por el sector de transportes y energía. El selectivo subía 0,51% a 11.189,59 puntos en los primeros minutos de la sesión, su mayor nivel en dos meses.

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Los principales avances los anotaban Engie Energía Chile (2,49%), Latam Airlines (1,92%), Colbun (1,86%), Vapores (1,7%) y Embotelladora Andina (1,38%).

Por su parte, los principales índices estadounidenses abrían en números azules. En Wall Street, el Nasdaq Composite saltaba 0,92%, el S&P 500 subía 0,52% y el Dow Jones avanzaba 0,37%.

Alrededor del mundo también se sintió el optimismo. El Stoxx Europe 600 subía 0,81%, el DAX alemán avanzaba 1,27% y el Nikkei japonés cerró con un avance de 2,42%.