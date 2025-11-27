Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

José Miguel Matte, gerente comercial MIB Inversiones: “El salto del IPSA vendrá cuando exista confianza en que Kast pueda cumplir su programa”

El ejecutivo sostuvo que el mercado ya tiene internalizado en los precios de los activos la victoria del abanderado republicano.

Por: Sofía Fuentes

Publicado: Viernes 28 de noviembre de 2025 a las 04:00 hrs.

Bolsa chilena IPSA Kast elecciones Sofía Fuentes
<p>Foto: Julio Castro</p>

Foto: Julio Castro

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Utilidades de Quiñenco, del grupo Luksic, se disparan un 41% a septiembre gracias a la venta de acciones de Nexans
2
Empresas

Rosario Navarro, presidenta de Sofofa: “Hay una preocupación en el mundo corporativo por acercarse a esa voz ciudadana”
3
Economía y Política

¿Nuevo gallito? Mercado toma distancia del crecimiento del PIB de 3% previsto por Marcel el próximo año
4
Empresas

Gigante minera Barrick designa a exministra Loreto Silva como su directora independiente principal
5
Regiones

Asi son los nuevos trenes chinos de última generación que llegarán al Biobío para fortalecer el traslado de pasajeros en el Biotren
6
Empresas

“Debilita a Chile como destino de inversiones”: el duro diagnóstico de las grandes concesionarias del país ante avance de proyecto “No + Tag”
7
Internacional

El lujoso regalo del zar Nicolás II a su madre que podría batir un nuevo récord en una subasta
8
Empresas

Ripley y Tricot alertan que nuevo prefijo 600 golpea su negocio financiero tras baja en respuestas
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

PUBLIWEB

Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos

Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Patronicador
Patrocina: BCI
PUBLIWEB

Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos

Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Patronicador
Patrocina: BCI

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete