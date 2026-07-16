Las divisas emergentes caen mientras el petróleo y el dólar se disparan por mayores tensiones entre Irán y EEUU
El índice de divisas de mercados emergentes de MSCI borró las ganancias registradas durante la jornada. El real brasileño y el peso mexicano cayeron, mientras que el dólar se apreció y los rendimientos de los bonos del Tesoro aumentaron, en un contexto de tensiones entre Irán y EEUU.
Noticias destacadas
La mayoría de las monedas de los países en desarrollo cayeron este jueves, en medio de una renovada preocupación por las tensiones en Medio Oriente impulsó los precios del petróleo en otra sesión de aversión al riesgo en los mercados mundiales.
El índice de divisas de mercados emergentes de MSCI borró las ganancias registradas durante la jornada, a medida que la actividad bursátil en Estados Unidos se reactivaba. El florín húngaro y el rand sudafricano lideraron las pérdidas. El real brasileño y el peso mexicano también cayeron, mientras que el dólar se apreció y los rendimientos de los bonos del Tesoro aumentaron, en un contexto de tensiones entre Irán y Estados Unidos que no muestran señales de disminuir.
EEUU intensificó sus ataques contra Irán, alcanzando un petrolero cerca de la principal terminal de exportación del país por primera vez desde que se reanudó el bloqueo a los puertos de la República Islámica. Asimismo, Reuters informó que Teherán había ordenado al grupo rebelde hutí de Yemen que cerrara la ruta marítima del Mar Rojo si atacaba la infraestructura energética iraní.
Estos últimos acontecimientos provocaron un repunte en los precios del petróleo, con el crudo Brent superando los US$ 85 por barril.
“Para las divisas de los mercados emergentes, la combinación de mayores rendimientos en Estados Unidos y los renovados riesgos de inflación derivados de los precios del petróleo es el principal obstáculo”, afirmó Jonathan Joo Young Lee, jefe de la mesa de negociación internacional de Mirae Asset.
El real brasileño cayó alrededor de un 0,4%, en línea con otras monedas similares, debido a que los inversionistas restaron importancia a la decisión de EEUU de imponer aranceles del 25% a las importaciones del país.
Esta medida, que ya estaba en gran parte descontada, se produce apenas unos meses antes de las elecciones presidenciales de octubre y podría influir en el resultado de una contienda muy polarizada entre el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador de derecha Flavio Bolsonaro.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Toesca cierra compra de Frontal Trust e inicia proceso de integración entre las AGF
La firma anunció que, tras el hito de este miércoles, se dará inició a un proceso de La integración entre ambas gestoras que se extenderá durante los próximos meses. Pasará a administrar US$ 2.500 millones.
Exxacon demanda a la Municipalidad de Peñalolén por US$ 4,5 millones tras cuatro rechazos a dos edificios terminados
La inmobiliaria acusa a la DOM de rechazar cuatro veces la recepción definitiva del proyecto Cuvée, pese a que el SEA y el Minvu habían descartado una exigencia que la municipalidad seguía imponiendo. El retraso alcanzó 459 días y, según el libelo, dejó a la empresa pagando intereses a Santander y Frontal Trust.
La Cámara Chileno-Alemana designa a Gabriele Lothholz como su presidenta para los próximos dos años
La presidenta ejecutiva de Voxkom ejercerá su segundo mandato con el director de GKD Latam, Enrique Celedón, como primer vicepresidente, el socio director de PPU Chile, Juan Pablo Wilhelmy, como segundo vicepresidente, y la líder de Minería y Energía EY Chile, Alicia Domínguez, como tesorera.
Tomás Bercovich, de Global66, cuenta en medio de la celebración en Atenas cómo se convirtió en el nuevo Emprendedor Endeavor chileno
El cofundador y CEO de la fintech chilena fue aprobado unánimemente por el jurado para ingresar a la red global de apoyo al emprendimiento y adelantó los planes de la startup, que crece más de 100% al año y es rentable hace dos años.
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete