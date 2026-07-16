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Las divisas emergentes caen mientras el petróleo y el dólar se disparan por mayores tensiones entre Irán y EEUU

El índice de divisas de mercados emergentes de MSCI borró las ganancias registradas durante la jornada. El real brasileño y el peso mexicano cayeron, mientras que el dólar se apreció y los rendimientos de los bonos del Tesoro aumentaron, en un contexto de tensiones entre Irán y EEUU.

Por: Bloomberg

Publicado: Jueves 16 de julio de 2026 a las 12:29 hrs.

dólar divisas guerra Estados Unidos Irán
<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

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