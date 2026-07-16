Las divisas emergentes caen mientras el petróleo y el dólar se disparan por mayores tensiones entre Irán y EEUU

El índice de divisas de mercados emergentes de MSCI borró las ganancias registradas durante la jornada. El real brasileño y el peso mexicano cayeron, mientras que el dólar se apreció y los rendimientos de los bonos del Tesoro aumentaron, en un contexto de tensiones entre Irán y EEUU.

La mayoría de las monedas de los países en desarrollo cayeron este jueves, en medio de una renovada preocupación por las tensiones en Medio Oriente impulsó los precios del petróleo en otra sesión de aversión al riesgo en los mercados mundiales.

El índice de divisas de mercados emergentes de MSCI borró las ganancias registradas durante la jornada, a medida que la actividad bursátil en Estados Unidos se reactivaba. El florín húngaro y el rand sudafricano lideraron las pérdidas. El real brasileño y el peso mexicano también cayeron, mientras que el dólar se apreció y los rendimientos de los bonos del Tesoro aumentaron, en un contexto de tensiones entre Irán y Estados Unidos que no muestran señales de disminuir.

EEUU intensificó sus ataques contra Irán, alcanzando un petrolero cerca de la principal terminal de exportación del país por primera vez desde que se reanudó el bloqueo a los puertos de la República Islámica. Asimismo, Reuters informó que Teherán había ordenado al grupo rebelde hutí de Yemen que cerrara la ruta marítima del Mar Rojo si atacaba la infraestructura energética iraní.

Estos últimos acontecimientos provocaron un repunte en los precios del petróleo, con el crudo Brent superando los US$ 85 por barril.

“Para las divisas de los mercados emergentes, la combinación de mayores rendimientos en Estados Unidos y los renovados riesgos de inflación derivados de los precios del petróleo es el principal obstáculo”, afirmó Jonathan Joo Young Lee, jefe de la mesa de negociación internacional de Mirae Asset.

El real brasileño cayó alrededor de un 0,4%, en línea con otras monedas similares, debido a que los inversionistas restaron importancia a la decisión de EEUU de imponer aranceles del 25% a las importaciones del país.

Esta medida, que ya estaba en gran parte descontada, se produce apenas unos meses antes de las elecciones presidenciales de octubre y podría influir en el resultado de una contienda muy polarizada entre el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador de derecha Flavio Bolsonaro.