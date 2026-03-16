Mientras Trump se enreda con el estrecho de Ormuz, el petróleo Brent persiste en los US$ 100 el barril

Tras la negativa de varios países a su solicitud de apoyo para un esfuerzo militar en el paso marítimo, el mandatario estadounidense aseguró que no necesita ayuda.

“No necesitamos a nadie. Somos la nación más fuerte del mundo. Tenemos, con diferencia, el ejército más fuerte del mundo”, señaló el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una conferencia de prensa ofrecida este lunes por la tarde.

Su tono contrastó con su reciente llamado a que otros países apoyaran con buques una reapertura del estrecho de Ormuz, cuyo cierre por parte de Irán -y la consecuente interrupción del suministro petrolero- es la dirrupción de mayor alcance global derivado de la guerra en Medio Oriente.

“Esperemos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros países envíen buques a la zona”, fue parte de lo señalado por Trump el fin de semana, mientras que este mismo lunes por la mañana llamaba la atención de sus socios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), señalando que si sus integrantes no respondían o se negaban a prestar ese apoyo sería “muy palo para el futuro” de esa alianza militar.

Las negativas

¿Qué pasó para que Trump menospreciara más tarde la necesidad de apoyo? Abundaron las negativas de sus contrapartes.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, fue de las primeras en dar el portazo, tras señalar en una sesión del parlamento que el archipielago “no planea actualmente enviar buques navales para escoltar barcos en Medio Oriente”.

US$ 93,5 el barril cerró este lunes el crudo WTI.

Luego llegó el turno de los europeos. El primer ministro británico, Keir Starmer, indicó que no tiene previsto enviar buques de guerra al Golfo, advirtiendo que el país “no será arrastrado a una guerra general”.

Igualmente tajante fue Alemania, cuyo vocero de Gobierno, Stefan Kornelius, planteó que no se dejarán arrastrar a una “guerra interminable” en Irán, subrayando que “esta no es una guerra de la OTAN”.

Y si bien el Presidente francés, Emmanuel Macron, había planteado el fin de semana que trabajaría junto a socios de Europa, India y Asia en una posible misión para escoltar barcos a través del estrecho, recalcó que eso ocurriría cuando “las circunstancias lo permitan”, en referencia al momento en que hayan cesado las hostilidades.

En tanto Italia y Grecia clarificaron que no estaban disponibles para la misión Aspides, mediante la cual resguardan de la piratería a buques en el mar Rojo, se extendiera hasta el estrecho.

En medio de este posicionamiento, Abbas Araghchi, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, indicó el domingo que están “abiertos” a dialogar con otras naciones para permitir el “paso seguro de sus buques”.

India puso a prueba esa apertura y logró que dos de sus tanqueros de gas atravesaran el estrecho. “Si esto permite que otros países participen, creo que el mundo se beneficia”, indicó el ministro de Asuntos Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar, tras los positivos resultados diplomáticos.

Repunte “efímero”

Con todo, el petróleo operó este lunes con bajas. Eso sí, el descenso de 2,84% no impidió que el barril de Brent cerrara por encima de los tres dígitos en US$ 100,21. En el caso del WTI, la caída fue de 5,28% hasta los US$ 93,5.

“Si bien los mercados podrían experimentar cierto alivio si la situación en Medio Oriente no se deteriora notablemente, cualquier repunte en las acciones corre el riesgo de ser efímero si no hay señales más claras de una salida que permita que los precios del petróleo se moderen”, dijo a Bloomberg el analista de Morgan Stanley, Chris Larkin.