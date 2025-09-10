Tribunal sentencia a Gabriel Ruiz-Tagle con dos años de inhabilidad para cargos en empresas fiscalizadas por la CMF

En tanto, deberá cumplir la pena de remisión condicional por un año, sujeto a control administrativo y la asistencia a un Centro de Reinserción Social de Gendarmería.

En una breve audiencia telemática, la mañana de este miércoles, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal entregó su sentencia respecto de la acusación de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte en contra el empresario y exministro de Deportes, Gabriel Ruiz-Tagle, por delitos a la Ley del Mercado de Valores.

El tribunal condenó el pasado 27 de agosto al empresario por uso de información privilegiada en dos cuantiosas ventas de la acción de Blanco y Negro, la sociedad anónima concesionaria del club de fútbol Colo-Colo, realizadas el 28 de mayo de 2018, cuando formaba parte del directorio de la compañía. Sin embargo, se desestimó el cargo respecto de las compras, las que realizó entre abril y mayo de ese mismo año.

En la instancia de este miércoles, el tribunal resolvió sentenciar a Ruiz-Tagle a dos años de inhabilidad para ejercer como director o ejecutivo principal en compañías supervisadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), es decir, aseguradoras, gestoras de fondos, intermediarios de valores y de emisores de instrumentos de oferta pública y sociedades anónimas.

Además, dispuso que el empresario deberá cumplir la pena de remisión condicional por un año, sujeto a control administrativo y la asistencia a un Centro de Reinserción Social de Gendarmería.

“Para este efecto deberá presentarse al Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile dentro del plazo de cinco días contados desde que estuviere firme y ejecutoriada la sentencia bajo apercibimiento de despacharse orden de detención en su contra y bajo apercibimiento de revocarse la pena sustitutiva”, sostuvo el tribunal.

Fiscalía valoró inhabilidad

La sentencia distó de lo solicitado por la Fiscalía a finales de agosto, que pidió una pena de tres años y un día de presidio menor en su grado medio, además de la suspensión para ejercer cargos públicos durante ese tiempo y la inhabilidad especial para desempeñarse como gerente, director o liquidador de una sociedad por cinco años.

Con todo, desde el Ministerio Público valoraron la decisión del tribunal, especialmente la inhabilidad conseguida por dos años.

"Esto significa, en buenos términos, que ejecutoriada que sea la sentencia, el señor Ruiz-Tagle no podrá desempeñarse como director de ninguna sociedad anónima, y si lo es, deberá cesar en el cargo por dos años", destacó el fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, Jaime Retamal.

El persecutor, que se matuvo a cargo de la causa, agregó que "entendemos que es una pena importante para una persona de esta actividad que se desempeña regularmente en directorios de diversas sociedades anónimas que están controladas por la CMF".