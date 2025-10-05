El bitcoin sube casi 2,7% y alcanza un máximo histórico sobre los US$ 125.000
El récord anterior había sido de US$ 124.480 a mediados de agosto, impulsado por regulaciones más favorables del Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump y una fuerte demanda de inversores institucionales.
El bitcoin, la mayor criptodivisa del mundo por valor de mercado, alcanzó un máximo histórico el domingo con un alza de casi un 2,7%, a US$ 125.245,57.
El récord anterior había sido de US$ 124.480 a mediados de agosto, impulsado por regulaciones más favorables del Gobierno del Presidente estadounidense Donald Trump y una fuerte demanda de inversores institucionales.
La criptodivisa había subido el viernes por octava sesión consecutiva, apuntalada por las recientes ganancias de la renta variable estadounidense y los flujos de entrada en los fondos cotizados de bitcóin.
Por el contrario, el dólar retrocedió el viernes, registrando pérdidas de varias semanas frente a las principales divisas, ya que la incertidumbre en torno a un cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos nubló las perspectivas y retrasó la publicación de datos económicos fundamentales para calibrar la dirección de la economía.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
