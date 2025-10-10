Fondos de Moneda Patria adquieren 49% de filial de outlets de Patio en US$ 39 millones

Los vehículos adquirieron acciones preferenciales como una operación de financiamiento estructurado. Hasta el 30 de septiembre, dicha propiedad estaba en manos del Grupo LarrainVial.

A comienzos de octubre, Grupo Patio anunció una nueva operación en el marco de su plan de consolidación de activos. A través de Patio Comercial, informó que el 30 de septiembre adquirió acciones de su filial Rentas Patio X SpA, alcanzando el 51% de la propiedad.

En detalle, la sociedad es dueña de centros comerciales tipo outlet en Maipú, La Florida, Peñuelas y Temuco. En la operación, el holding recompró la participación en Rentas Patio X que había vendido el año pasado a los accionistas de la compañía, las hermanas Gabriela y Paola Luksic, Eduardo Elberg y Guillermo Garding.

Sin embargo, en aquella fecha, un segundo movimiento tomó lugar. Según reveló el acta de la junta extraordinaria de accionistas del 30 de septiembre, instancia en la que el holding oficializó la recompra, se aprobó un contrato de compraventa con la gestora Moneda Patria para que dos de sus vehículos adquirieran el 49% restante de Rentas Patio X.

En la presentación del negocio, la presidenta de la instancia y directora de Grupo Patio y Patio Comercial, Carmen Román, detalló que los nuevos accionistas serán los fondos “Renta CLP” y “Coinvestment I”, “los cuales adquirirán, la totalidad de las acciones Serie A correspondientes a un 49% del total de acciones en Rentas Patio X”, recogió el registro.

La operación considera la celebración de un nuevo pacto de accionistas entre Grupo Patio y los fondos, y un contrato de opción de compra de acciones de la sociedad, en que la compañía podrá adquirir la totalidad de la participación a los vehículos.

Sometida a votación, la compra por parte de Renta CLP y Coinvestment I de la participación en la sociedad fue aprobada por Patio.

Según conocedores de la transacción, los fondos de Moneda Patria adquirieron el 49% de Rentas Patio X en UF 949 mil, unos US$ 38,9 millones al cambio del viernes.

Financiamiento estructurado

En detalle, los fondos de Moneda Patria otorgaron un financiamiento estructurado, a través del ingreso en la propiedad de la sociedad mediante acciones preferenciales, explicaron fuentes al tanto de la operación.

La gestora de capitales brasileños no había operado con Grupo Patio. De esta manera, se convirtió en la quinta administradora con fondos de inversiones en la compañía, junto con LarrainVial, BTG Pactual, Credicorp Capital y Capital Advisors.

Desde el mercado señalaron que la operación se ofreció a distintos actores, y Moneda Patria habría presentado las mejores condiciones.

La compra también significó un recambio de socios. Hasta el 30 de septiembre, quien detentaba el 49% de Rentas Patio X era la sociedad Inversiones y Rentas LVM SpA, de la que la totalidad de sus acciones se encuentran en manos de LarrainVial SpA, matriz del grupo financiero ligado a Leonidas Vial y Fernando Larraín.