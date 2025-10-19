Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados
Mercados

Guía para los inversionistas: todo lo que necesitan saber sobre la mayor reunión política de China en 2025

El Comité Central del Partido Comunista celebrará desde este lunes una sesión de cuatro días, conocida como Cuarto Pleno, para revisar los temas principales del 15º plan quinquenal. Los inversionistas examinarán atentamente el comunicado en busca de señales de política económica antes del posible encuentro entre el presidente Xi Jinping y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Por: Bloomberg

Publicado: Domingo 19 de octubre de 2025 a las 15:30 hrs.

China gobierno inversiones inversionistas Partido Comunista
<p>Guía para los inversionistas: todo lo que necesitan saber sobre la mayor reunión política de China en 2025</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

Dorothymanía: Los desconocidos mundos de la contralora
2
DF MAS

Firma de venture capital de Cristóbal Piñera cierra su segundo fondo de inversión
3
DF MAS

Cómo dos emprendedores chilenos sedujeron en la Toscana a una de las empresas de logística más grandes del mundo
4
Señal DF

CMPC revela su plan para enfrentar difícil momento financiero y el mega proyecto Natureza en Brasil
5
Señal DF

Generadoras de Chile: "No hay corresponsabilidad. La responsabilidad final del proceso tarifario es del Ministerio de Energía"
6
DF MAS

Las normas y el partidor que definió Paulmann
7
DF MAS

El informe de Jamarne previo a la junta de acreedores por reorganización de Hacienda Santa Martina
8
Señal DF

Recta final de elecciones aviva compraventa de dólares: agentes extranjeros impulsan flujos a nuevos máximos
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Laboral & Personas Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete