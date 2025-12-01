AFP siguen elevando su apuesta por Latam Airlines y alcanzan el 18,56% de la propiedad de la aerolínea

Las administradoras retornarían a la mesa directiva de la firma en 2026 y tendrían asegurado su pasaje al directorio, donde incluso podría nombrar a dos representantes.

Las AFP siguen tomando altura en la propiedad de Latam Airlines. El creciente apetito de las administradoras no solo ha elevado sostenidamente las inversiones de los fondos de pensiones en la aerolínea, sino que además, les estaría asegurando su pasaje al directorio.

Al cierre de 2024, los fondos de pensiones chilenos eran dueños del 7% de la compañía, mientras que a septiembre de este año ya ostentaban el 16,39%.

Pero la apuesta no quedó ahí. Los equipos de inversiones de las administradoras de fondos previsionales siguieron elevando su exposición a una de las firmas locales más miradas por el mercado.

Según la última información de carteras de AFP que publicó la Superintendencia de Pensiones -y que está disponible al cierre de octubre-, las administradoras avanzaron hasta ser dueñas del 18,56% de Latam, totalizando una inversión de US$ 2.506,20 millones.

Con ello, es la compañía local que representa el mayor porcentaje sobre el total de los fondos administrados por las AFP, con el 1,09%. La siguen las inversiones en Cencosud, con 0,84% y SQM con 0,70%.

El renovado interés por la mayor aerolínea de la región marca un giro en la estrategia de inversión de las AFP en compañías del IPSA y consolida a Latam como uno de los activos estrella del mercado local.

La arremetida de las AFP por la firma ocurre en plena salida de accionistas exacreedores: los fondos Strategic Value Partners y Sixth Street Partners, que apoyaron a Latam durante su paso por el Capítulo 11 en Estados Unidos e ingresaron a su propiedad como parte del acuerdo de reorganización.

Ahora, el proceso de desinversión abrió espacio para que los inversionistas institucionales redoblen su apuesta por la compañía.

Directorio

El actual panorama dejó a las AFP en una posición ventajosa para retornar al directorio en la próxima renovación de la mesa de la aerolínea, asamblea clave que se realizará en el primer cuatrimestre de 2026.

Actualmente, el directorio de la empresa tiene ocho miembros: dos sillas están ocupadas por la familia Cueto, a través de Ignacio Cueto y Enrique Cueto y los otros puestos están representados por Frederico Curado, Antonio Gil, Sonia Villalobos (por parte de Delta Arilines) y Alexander Wilcox (en representación de Qatar).

La mesa la completan dos representantes de los acreedores: Bornah Moghbel y Michael Neruda por Sixth Street Partners.

Hasta fines de septiembre, había nueve sillas en el directorio, pero Latam Airlines comunicó que Álvaro Fabián, quien ocupaba un puesto por Strategic Value Partners, dejó la mesa tras la última venta de acciones del fondo.

Según fuentes cercanas a las AFP, el retorno de los fondos de pensiones al gobierno corporativo de Latam ya está sellado.

Incluso, dada la atomización accionaria de la compañía y el renovado apetito de las AFP por la aerolínea, no se descarta que pudieran quedarse con más de un cupo en la próxima asamblea.

Timing acertado

Los fondos de pensiones chilenos llegaron incluso a ser dueños del 23,4% de la propiedad, según la memoria anual de la firma al cierre de 2019. Mientras, al año siguiente, en diciembre de 2020, aparecían en la parte baja de la tabla entre los principales accionistas, con solo el 1,78%.

En la industria de AFP mencionan que la decisión de salir de Latam tuvo un timing acertado, considerando los estragos que dejó el Covid-19 en el mercado de viajes tras una serie de medidas para enfrentar la emergencia sanitaria, que incluyeron extensos períodos de confinamiento.

En un contexto en que la pandemia golpeó su operación -con la casi total paralización de vuelos- en mayo de 2020, Latam se acogió de manera voluntaria al Capítulo 11 en Estados Unidos, país donde se transaban acciones de la firma.

En noviembre de 2022, la compañía puso fin a su reorganización, en momentos en que las AFP eran dueñas de cerca del 1%.