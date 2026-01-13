Banco de Chile, Santander y Bci cierran 2025 con crecimiento de 13,3% en sus utilidades

Banco de Chile se mantuvo a la cabeza del listado con US$ 1.308 millones en ganancias a diciembre de 2025.

En un año marcado por la baja de las tasas de interés en las diferentes carteras y mayor foco en gestión de riesgo y capital, los principales bancos privados del país reportaron en la mayoría de los casos, alzas en sus utilidades, creciendo incluso a doble dígito.

Este martes, Banco de Chile, Santander y Bci publicaron sus resultados preliminares correspondientes a diciembre de 2025.

Entre las principales firmas del país, Banco de Chile se mantuvo a la cabeza del listado en cuanto a las ganancias del sector, con US$ 1.308 millones acumulados al último mes de 2025. Sin embargo, si se compara con lo anotado en 2024, la firma ligada al grupo Luksic y Citi, tuvo una disminución de 1,2%, cuando reportó US$ 1.216 millones.

El gerente de estudios de la corredora Renta4, Guillermo Araya, explicó a DF que el alza en las ganancias del banco se debe, en parte, a la cantidad de cuentas corrientes de la entidad, ya que en octubre de 2025, los saldos de este producto alcanzaron los US$ 3.725 millones, según publicó la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Además, Banco de Chile tuvo una buena performance en el negocio comercial y de consumo.

En segundo lugar del ranking de ganancias se posicionó el Santander Chile, que, al duodécimo mes de 2025 acumuló US$ 1.173 millones, ubicándose por detrás de Banco de Chile.

En 2025, la firma de capitales españoles exhibió un alza de 23,7%, ya que al mismo mes de 2024 anotó US$ 871 millones.

Araya recalcó que, al igual que Banco de Chile, el aumento en las ganancias de Santander se debe en parte al total de cuentas corrientes.

Además, Santander se apoyó en su mejor desempeño en el negocio de consumo a través de sus diferentes negocios.

Mayor crecimiento

La institución bancaria que anotó el mayor incremento en sus utilidades fue Bci, que ocupó el tercer puesto en el podio. El banco ligado a la familia Yarur alcanzó los $ 996.006 millones al cierre de 2025 e implicó un alza de 24,2% en comparación con diciembre de 2024, cuando la entidad anotó $ 801.642 millones.

En caso de Bci, las utilidades se han visto impulsadas por su creciente participación en colocaciones en créditos comerciales, alcanzando 25,4% del total del sector.

De esta forma, al promediar las ganancias de Banco de Chile, Santander y Bci respecto de 2024, el avance promedio fue de 13,3%.

La UF, menos gastos y medios de pago

La baja de la Tasa de Política Monetaria (TPM) por parte del Banco Central y en las tasas de interés, también favorecen el dinamismo en el sector bancario.

Por ejemplo, el analista de estudios de Bci Corredor de Bolsa, Francisco Domínguez, afirmó que el alza de las utilidades se debe a “un margen de interés neto robusto, impulsado por el impacto positivo de la inflación -en UF- en la cartera de colocaciones”.

El analista de BICE Inversiones, Ewald Stark agregó que también es consecuencia del aumento en el ingreso por servicios -comisiones y cargos- del uso de medios de pago como tarjetas.

Al listado se suma “un estricto control de gastos operacionales mediante procesos de transformación digital”, aseguró Domínguez.

Asimismo, recalcó que la baja de la TPM, que en 2025 se redujo en dos oportunidades, benefició a la banca por el menor costo de fondeo.