Corte de Apelaciones rechaza recurso de nulidad presentado por defensa de exsubsecretario Christian Larraín

La justicia determinó que el recurrente denunció la omisión en el examen de diversos medios probatorios que él mismo reconoce fueron considerados en la sentencia.

Un nuevo revés sufrió el exsubsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, en la justicia por su salida del Ministerio del Trabajo en mayo de 2023, cuando el Gobierno le pidió la renuncia.

Tras salir del cargo, la exautoridad interpuso en tribunales una demanda por tutela laboral en la exigía una indemnización de $ 580 millones, la que el 21 de marzo de este año, fue rechazada por el Segundo Juzgado del Trabajo.

En dicha acción judicial, el exsubsecretario alegaba vulneración con ocasión del despido, que se dio en el marco de acusaciones de conductas de acoso sexual y laboral en contra de funcionarias de la repartición pública que lideraba. En detalle, apeló a una vulneración de sus derechos fundamentales, específicamente de su honra.

Ante lo anterior, su defensa presentó un recurso de nulidad para que se revisara el proceso judicial e invalidara la sentencia del Segundo Juzgado del Trabajo.

Sin embargo, tampoco le fue bien. Ahora la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó su arremetida judicial.

La sentencia

La Corte determinó que, del análisis del recurso se concluye que el recurrente (Larraín) denuncia la omisión en el examen de diversos medios probatorios que él mismo reconoce fueron considerados en la sentencia, bajo el argumento de que no habrían sido analizados en su integridad.

"Sin embargo, tales alegaciones encubren únicamente su disconformidad con la valoración efectuada por el tribunal, al no compartir el razonamiento que sustenta el fallo", sentenció la Corte.



Dado lo anterior, desestimó el recurso de nulidad presentado por los abogados de Larraín.