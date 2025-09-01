Estos son los sueldos de los consejeros y ejecutivos del nuevo Fondo Autónomo de Protección Previsional

La entidad debutó el 1 de agosto y tendrá como rol gestionar el Seguro Social que se creó con la reforma de pensiones.

El nuevo Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), el ente que se creó con la reforma de pensiones para gestionar el Seguro Social ha estado publicando una serie de informaciones en su sitio web.

En el marco del cumplimiento de transparencia, este lunes subió un documento con las remuneraciones de los consejeros y de la plana ejecutiva.

Así, comunicó que respecto del mes de agosto, el consejo del FAPP -que comenzó a operar oficialmente el 1 de agosto- sesionó 14 veces, el límite que estableció la ley. Dado lo anterior, la remuneración del presidente Enrique Marshall ascendió a $10.968.706 bruto. En tanto, la de los otros cuatro consejeros que lo acompañan (Rosario Celedón, Ricardo Matte, Rodrigo Caputo y Soledad Huerta) totalizó los $ 9.871.835.

De acuerdo al cuerpo legal, la dieta del presidente asciende a UF 20 por sesión y la de los consejeros, a UF 18 por cada vez que se reúne el consejo.

Respecto a los cargos más relevantes, el director ejecutivo, Sergio Soto, recibió un salario de $20.000.000 millones brutos, tal como anticipó DF hace algunas semanas. Soto es conocido en el mundo financiero, con una larga trayectoria que incluye más de siete años como CEO de Santander Asset Management, cargo que dejó en octubre del año pasado.

El director de Tecnología y Datos, Matías Morales, registró una remuneración de $18.500.000, mientras que para el director de Administración y Operaciones, José Luis Silva, se estableció un monto de $16.500.000 brutos. En esta última gerencia también ya se contrató a Nicolás Fernández como jefe de Control

de Gestión, quien recibirá un sueldo de $5.200.000 bruto.

En tanto, la directora Jurídica y de Asuntos Institucionales, Catalina Coddou, gana $7.500.000 bruto. La abogada fue la encargada de la instalación del FAPP, misión en la que venía trabajando previamente desde que se promulgó la ley de reforma de pensiones desde su anterior rol en el Ministerio de Hacienda, para adelantarse al proceso.

La entidad debe completar otros cuadros de cargos en materias relevantes, como por ejemplo, sostenibilidad e inversiones.