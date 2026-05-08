La implementación de la reforma previsional se toma la discusión en primera jornada de Chile Day en Nueva York

En el encuentro hizo su estreno el nuevo presidente de la Asociación de AFP, León Fernández de Castro.

El debate sobre la implementación de la reforma previsional llegó este viernes a Nueva York, donde se lleva a cabo la primera jornada de Chile Day 2026.

La reforma entró en una de sus fases más delicadas: el diseño del nuevo esquema de fondos generacionales, que reemplazará al de multifondos y que redefinirá cómo se invierten los ahorros de millones de afiliados del sistema.

En ese contexto, el primer panel de Chile Day estuvo enfocado en explicar a inversionistas extranjeros cómo operará el nuevo sistema y los principales cambios que se están impulsando en su implementación.

La instancia contó con la participación del presidente de la Asociación de AFP de Chile (AAFP), León Fernández de Castro, quien se estrenó en sociedad luego de arribar al gremio en marzo de este año; el gerente de inversiones de AFP Cuprum; Andrés García; y desde la vereda internacional, la directora general y jefa de estrategia de inversión de BlackRock Retirement Solutions, Stacey Tovrov.

El consenso entre los tres expositores fue claro: más allá del aumento de cotización, el verdadero desafío está en cómo se estructuran los incentivos, los benchmarks y el grado de flexibilidad que tendrán las administradoras para construir portafolios eficientes.

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La mirada de las AFP

Fernández de Castro puso el foco en los tiempos de implementación y los riesgos operacionales de la transición. “2026 será el año de definición de las reglas”, afirmó, detallando que entre 2027 y marzo de 2030 se realizará el cambio desde multifondos a fondos generacionales.

Sin embargo, advirtió que las administradoras partirán desde posiciones muy distintas. “Tenemos el mismo calendario, pero puntos de partida radicalmente distintos entre administradoras. Y creo que aquí ‘una talla única’ no sirve para todos”, sostuvo.

El timonel de la AAFP insistió en que las ventanas de implementación serán “muy cortas” y que el proceso requerirá alta coordinación para evitar distorsiones en el mercado. “Necesitas evitar front running, muchas cosas que pueden ocurrir en estos 36 meses”, dijo. Agregó que las definiciones iniciales serán determinantes para minimizar impactos en retornos y pensiones.

Uno de los principales riesgos, adelantó, es cómo se redistribuirá el riesgo entre afiliados jóvenes y cercanos a la jubilación durante la transición.

A ello, sumó la futura licitación del stock del 10% de afiliados, que podría movilizar cerca de

US$ 24 mil millones entre las administradoras: “Muchas personas estarán en un nuevo manager sin saberlo, porque no podemos garantizar que serán informadas”, señaló, apuntando a los desafíos de comunicación masiva y servicio que implicará el nuevo sistema.

Ello, considerando que será la Superintendencia de Pensiones la que deberá informar al 10% del stock de afiliados licitado, cuyo primer proceso está fijado para diciembre de 2027.

Por su parte, García planteó que el principal desafío será evitar que la implementación de la reforma termine afectando los retornos de largo plazo. “Mover casi simultáneamente desde multifondos a fondos target date, y, además, muy poco después implementar la licitación de afiliados, es algo así como un ‘Big bang’”, acusó.

A su juicio, el régimen de inversión será el factor que definirá el desempeño futuro de los fondos. “La experiencia internacional es muy clara. Los sistemas de pensiones más exitosos comparten una característica común: las decisiones de inversión de largo plazo no las toma el regulador, sino el asset owner”, afirmó.

Y a su juicio, entre los riesgos que deberían abordarse, mencionó la necesidad de contar con benchmarks “replicables y realistas”, evitar límites excesivamente bajos a las comisiones de gestores externos y flexibilizar las restricciones de inversión para permitir portafolios más eficientes.

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Ejemplo internacional

Respecto de qué factores determinarán el éxito de un esquema basado en fondos generacionales, Stacey Tovrov enfatizó en tres elementos: foco en resultados previsionales, comportamiento de los afiliados e innovación.

Además, advirtió que en períodos de volatilidad las personas no suelen tomar las decisiones financieras correctas, por lo que la comunicación y el diseño simple de los productos será clave.

“Los sistemas más exitosos en nuestra experiencia son aquellos que priorizan la evolución y la innovación”, indicó.

También, defendió la necesidad de que cada administradora pueda diseñar benchmarks alineados con la realidad de sus afiliados. Ello, en concordancia con lo que la industria de AFP ha solicitado a la Superintendencia de Pensiones, ya que la alternativa es que el mismo regulador sea el que imponga un portafolio de referencia.

En ese sentido, señaló Tovrov, países como Australia utilizan métricas estandarizadas, pero calibradas según la composición específica de activos de cada gestor, permitiendo innovación y flexibilidad, sin perder comparabilidad.

Sostuvo que la experiencia internacional muestra que los sistemas previsionales exitosos son aquellos capaces de evolucionar junto con los cambios demográficos y económicos. “Nada ha sido estático en la industria de pensiones durante las últimas décadas”, afirmó.

La ejecutiva explicó que, en distintos mercados, el desafío ya no pasa solo por maximizar retornos, sino que “el objetivo apropiado es uno que se enfoque en el gasto. Es la capacidad de los individuos de reemplazar su gasto en la jubilación”, señaló.