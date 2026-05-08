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La implementación de la reforma previsional se toma la discusión en primera jornada de Chile Day en Nueva York

En el encuentro hizo su estreno el nuevo presidente de la Asociación de AFP, León Fernández de Castro.

Por: Por Sofía Fuentes, desde Nueva York

Publicado: Viernes 8 de mayo de 2026 a las 12:17 hrs.

Pensiones Chile Day sistema financiero reforma previsional AFP
<p>La implementación de la reforma previsional se toma la discusión en primera jornada de Chile Day en Nueva York</p>

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